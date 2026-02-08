Ponovljeni prijevremeni izbori u Srpskoj: Objavljena izlaznost do 11 sati

Na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova je glasalo 17,32 odsto birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica do 11.00 časova glasalo je 14.584 birača.

Sva biračka mjesta otvorena su u 7.00, a zatvaraju se u 19.00 časova.

Pravo glasa ima 84.474 birača.