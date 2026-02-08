Ponovljeni prijevremeni izbori u Srpskoj: Objavljena izlaznost do 11 sati

Na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova je glasalo 17,32 odsto birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.
Na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica do 11.00 časova glasalo je 14.584 birača.
Sva biračka mjesta otvorena su u 7.00, a zatvaraju se u 19.00 časova.
Pravo glasa ima 84.474 birača.