CIK objavio novi presjek izlaznosti do 15 časova na ponovljenim prijevremenim izborima u RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je presjek izlaznosti birača na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: CIK BiH

Do 15:00 sati na ukupno 136 biračkih mjesta glasalo je 32.427 birača, što predstavlja 38,39 posto od ukupnog broja upisanih birača.

Ponovni prijevremeni izbori održavaju se na 136 biračkih mjesta raspoređenih u 17 osnovnih izbornih jedinica. Sva biračka mjesta otvorena su jutros u 7:00 sati, a zatvaraju se u 19:00 sati.

Pravo glasa na ovim izborima ima ukupno 84.474 birača.