logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK objavio novi presjek izlaznosti do 15 časova na ponovljenim prijevremenim izborima u RS

CIK objavio novi presjek izlaznosti do 15 časova na ponovljenim prijevremenim izborima u RS

Autor Nikolina Damjanić
0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je presjek izlaznosti birača na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

CIK objavio novi presjek izlaznosti do 15 časova Izvor: CIK BiH

Do 15:00 sati na ukupno 136 biračkih mjesta glasalo je 32.427 birača, što predstavlja 38,39 posto od ukupnog broja upisanih birača.

Ponovni prijevremeni izbori održavaju se na 136 biračkih mjesta raspoređenih u 17 osnovnih izbornih jedinica. Sva biračka mjesta otvorena su jutros u 7:00 sati, a zatvaraju se u 19:00 sati.

Pravo glasa na ovim izborima ima ukupno 84.474 birača. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ