"Pod lupom": Zabilježene teške izborne nepravilnosti na gotovo polovini biračkih mjesta

Koalicija "Pod lupom" objavila je preliminarne nalaze posmatranja izbornog dana do 15 časova, ukazujući na ponavljanje izbornih nepravilnosti.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Koalicija "Pod lupom" objavila je najnovije ključne nalaze posmatranja izbornog dana koji se odnose na proces glasanja, izlaznost i izborne nepravilnosti zaključno sa 15.00 časova. Preliminarni podaci ukazuju na ponavljanje nepravilnosti poznatih iz ranijih izbornih ciklusa, ali i na nove izolovane incidente koji narušavaju integritet izbora na pojedinim biračkim mjestima.

Kako navode iz Koalicije, direktni nalazi njihovih posmatrača potvrđuju teže oblike izbornih nepravilnosti, među kojima su nezakoniti pritisci na birače, nagovaranje na glasanje za određenog kandidata, organizovani transport birača, indicije o politički povezanim predsjednicima biračkih odbora, kao i nepravilnosti u vezi s pružanjem pomoći biračima koje ugrožavaju tajnost i slobodu glasanja.

Prema novom presjeku stanja, tradicionalne izborne nepravilnosti i proceduralni propusti zabilježeni su u značajnom obimu. Porodično glasanje evidentirano je na 47,9 odsto biračkih mjesta, vraćanje birača zbog nepostojanja na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska na 40,8 odsto, pružanje pomoći većem broju birača u glasačkoj kabini na 23,5 odsto, dok je pomoć drugog lica bez potrebnih dokaza zabilježena na 20,4 odsto biračkih mjesta.

Izvor: Screenshot/Pod lupom

Na 15 biračkih mjesta zabilježene su primjedbe posmatrača na rad biračkih odbora.

Tokom izbornog dana u javnom prostoru su se pojavile i informacije o kupovini glasova, nagovaranju birača, vođenju paralelnih evidencija o izlaznosti, kao i o napadima na posmatrače u pojedinim lokalnim zajednicama. Iz Koalicije pojašnjavaju da njihovi posmatrači, u skladu s jasno definisanom metodologijom, ne napuštaju biračka mjesta na koja su raspoređeni, te da se većina ovih navoda odnosi na dešavanja izvan samih biračkih mjesta. Dodaju da se svi takvi slučajevi evidentiraju kao informacije iz sekundarnih izvora i da će Koalicija postupati nakon provjere činjenica i prikupljanja relevantnih dokaza.

Iz Koalicije „Pod lupom“ ističu da svaka prijava izborne nepravilnosti doprinosi poštenijem i transparentnijem izbornom procesu te pozivaju građane i građanke da sva uočena odstupanja od pravila prijave putem besplatne telefonske linije 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža.

Izvor: Screenshot/Pod lupom

Naredna konferencija za medije Koalicije „Pod lupom“ zakazana je za 21.30 časova u Sarajevu, gdje će biti predstavljene informacije o zatvaranju biračkih mjesta, brojanju glasova, pakovanju izbornog materijala, izlaznosti do 19.00 časova, kao i podaci o izbornim nepravilnostima i preliminarni rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske.