Milorad Dodik čestitao Siniši Karanu na pobjedi!

Oglasio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SNSD-a na društvenim mrežama proglasio je pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Dodik je objavio fotografiju sa Karanom i saopštio da je čestitao pobjedu Karanu.

Ranije je portparol ove stranke Radovan Kovačević saopštio prve rezultate.

Podsjetimo, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori su ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa imalo je ukupno 84.474 birača. Glasalo je 41.826 ili 49,51% birača.