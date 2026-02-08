SDS iznio podatke o izlaznosti i optužio vlast za nepravilnosti

Srpska demokratska stranka (SDS) osvrnula se na današnju izlaznost na ponovljenim prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, koji se održavaju u 136 izbornih jedinica u 17 lokalnih zajednica, ocjenjujući da je izborni dan obilježen brojnim nepravilnostima.

Izvor: MONDO

Narodna poslanica SDS-a Mirjana Orašanin izjavila je da još uvijek nema potpunih podataka o izlaznosti do 19 časova iz Zvornika, ali je navela procente za ostale izborne jedinice. Prema njenim riječima, izlaznost u Bratuncu iznosi 44 odsto, u Doboju 55,65 odsto, u Banjaluci 35,89 odsto, u Nevesinju 56,28 odsto, dok je u Milićima glasalo 52 odsto birača.

„Današnji izborni dan je trebalo da bude stub demokratije, a obilježen je brojnim zloupotrebama, prinudom i potplaćivanjem. To je demokratija u Republici Srpskoj i tako prolazi iz godine u godinu“, rekla je Orašanin.

Narodni poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da su u toj stranci izborni dan dočekali „potpuno opušteno“, ističući da su, prema njegovim riječima, postojale dvije mogućnosti.

„Prva je da prihvatimo stanje kakvo jeste i da se ono predstavlja kao normalno – da direktori javnih preduzeća prave spiskove radnika i provjeravaju za koga će glasati. Predstavlja se kao normalno i raspolaganje ogromnim budžetskim sredstvima i trošenje narodnog novca, kao i loša bezbjednosna situacija na putevima, posebno u Hercegovini“, naveo je Bodiroga.

Dodao je da je druga mogućnost bila izbor kandidata koji, kako je rekao, „nema veze sa korupcijom i kriminalom“, ocijenivši da je riječ o „dvije suprotne politike“.

„Jedva čekamo rezultate da vidimo kakvo je stanje nacije. Današnji dan je bruka i sramota za Republiku Srpsku“, rekao je Bodiroga.

Komentarišući optužbe Radovana Kovačevića o navodnom ponašanju i prijetnjama opozicije na terenu, Bodiroga je kazao da je Kovačević „bivši član SDP-a koji je Republiku Srpsku nazivao Šumskom“.