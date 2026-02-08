logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SDS iznio podatke o izlaznosti i optužio vlast za nepravilnosti 1

SDS iznio podatke o izlaznosti i optužio vlast za nepravilnosti

Autor Nikolina Damjanić
1

Srpska demokratska stranka (SDS) osvrnula se na današnju izlaznost na ponovljenim prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, koji se održavaju u 136 izbornih jedinica u 17 lokalnih zajednica, ocjenjujući da je izborni dan obilježen brojnim nepravilnostima.

SDS pres Izvor: MONDO

Narodna poslanica SDS-a Mirjana Orašanin izjavila je da još uvijek nema potpunih podataka o izlaznosti do 19 časova iz Zvornika, ali je navela procente za ostale izborne jedinice. Prema njenim riječima, izlaznost u Bratuncu iznosi 44 odsto, u Doboju 55,65 odsto, u Banjaluci 35,89 odsto, u Nevesinju 56,28 odsto, dok je u Milićima glasalo 52 odsto birača.

„Današnji izborni dan je trebalo da bude stub demokratije, a obilježen je brojnim zloupotrebama, prinudom i potplaćivanjem. To je demokratija u Republici Srpskoj i tako prolazi iz godine u godinu“, rekla je Orašanin.

Narodni poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da su u toj stranci izborni dan dočekali „potpuno opušteno“, ističući da su, prema njegovim riječima, postojale dvije mogućnosti.

„Prva je da prihvatimo stanje kakvo jeste i da se ono predstavlja kao normalno – da direktori javnih preduzeća prave spiskove radnika i provjeravaju za koga će glasati. Predstavlja se kao normalno i raspolaganje ogromnim budžetskim sredstvima i trošenje narodnog novca, kao i loša bezbjednosna situacija na putevima, posebno u Hercegovini“, naveo je Bodiroga.

Dodao je da je druga mogućnost bila izbor kandidata koji, kako je rekao, „nema veze sa korupcijom i kriminalom“, ocijenivši da je riječ o „dvije suprotne politike“.

„Jedva čekamo rezultate da vidimo kakvo je stanje nacije. Današnji dan je bruka i sramota za Republiku Srpsku“, rekao je Bodiroga.

Komentarišući optužbe Radovana Kovačevića o navodnom ponašanju i prijetnjama opozicije na terenu, Bodiroga je kazao da je Kovačević „bivši član SDP-a koji je Republiku Srpsku nazivao Šumskom“.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori SDS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Samo kukaju, nikad se vi vlasti dočepati nećete

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ