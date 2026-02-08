logo
Jošić: "Ubjedljiva pobjeda Siniše Karana u Doboju"

Jošić: "Ubjedljiva pobjeda Siniše Karana u Doboju"

Autor Haris Krhalić
0

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karana ubjedljivo je pobijedio na prijevremenim izborima u Doboj, saopštio je večeras šef izbornog štaba dobojskog SNSD-a Danijel Jošić.

Siniša Karan Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jošić je rekao na konferenciji za novinare da je Karan ostvario ubjedljiviju pobjedu nego na izborima održanim 23. novembra prošle godine.

Član Glavnog odbora SNSD-a iz Doboja Boris Jerinić rekao da Doboj nije grad slučaj, što su pokazali i rezultati izbora.

"Građani su pokazali da predsjednika bira narod", rekao je Jerinić.

Potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić istakla je da je u Doboju danas iskazana velika ljubav koja je pretočena u izbornu pobjedu.

prijevremeni izbori siniša karan Doboj

