Oštra razmjena poruka: Petrović zahtijeva kandidaturu Blanuše, Stanišić poručuje – "Prijetnjama rušiš sopstvenu kuću!"

Ljubiša Petrović se obratio vrhu SDS-a zbog Branka Blanuše, dok Miloš Stanišić odgovara: "To je ucjena i rušenje sopstvene kuće".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Gradonačelnik Bijeljine i potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ljubiša Petrović oglasio se povodom unutarstranačkih previranja u opoziciji, poručivši da Srpska demokratska stranka (SDS) ne smije odustati od kandidature profesora Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Petrović je istakao da bi svako povlačenje ili prepuštanje kandidature drugim pokretima značilo "političko samoubistvo" i izdaju članstva.

Petrović je naglasio da se Republika Srpska suočava sa egzodusom stanovništva, korupcijom i "privatizacijom države od strane jedne porodice". U takvom ambijentu, on vidi profesora Blanušu kao čovjeka koji je svojom čestitošću i stručnošću pokazao da se može suprotstaviti "nakaradnom režimu".

"Profesor Branko Blanuša je stao uz svoj narod devedesetih, ali i u novembru prošle godine kada niko drugi nije smio ili htio. Sada povlačenja nema. On nema pravo da se povlači pred neškolovanim ljudima samo zato što oni imaju novac", poručio je Petrović.

Upozorenje: SDS će imati kandidata, na ovaj ili onaj način

Gradonačelnik Bijeljine je bio izričit u stavu da bi prepuštanje kandidature novoosnovanim pokretima, koji su "oteli odbornike i poslanike SDS-u", bila neviđena ludost.

"Eventualna nova odluka Glavnog odbora SDS-a kojom bi se kandidatura našeg profesora prepustila nekom drugom, označila bi izdaju naroda koji godinama vapi za promjenama. U tom slučaju, SDS bi doživio najveći poraz u istoriji, a broj mandata bi bio desetkovan. Poručujem svima – SDS će imati svog kandidata za predsjednika, na ovaj ili onaj način!", upozorio je Petrović.

Podrška tandemu Blanuša – Vukanović

Kao pobjedničku formulu za predstojeće izbore, Petrović je naveo tandem Branka Blanuše i Nebojše Vukanovića. Najavio je da će lideru Pokreta za pravdu i red pružiti punu podršku za člana Predsjedništva BiH, bez obzira na zvaničan stav stranke.

"Bez Vukana nema pobjede. On je godinama vodio bespoštednu borbu, gubio posao i trpio napade na porodicu, a uvijek je bio tu za sve nas u opoziciji. Red je i jedino pravedno da ga sada svi podržimo. Njih dvojica su jedina opcija koja može probuditi uspavane glasače i dovesti do konačnog ozdravljenja Republike Srpske", zaključio je Petrović.

Stanišić: Petrović prijeti i ucjenjuje preko medija

Na ove navode reagovao je Miloš Stanišić, član Predsjedništva Pokreta "Sigurna Srpska", koji je upitao šta opozicija dobija time što Petrović preko medija uslovljava i prijeti predsjedniku SDS-a Branku Blanuši.

„Ako smo ozbiljni u namjeri da pobijedimo vlast, onda moramo biti dovoljno zreli da razgovaramo unutar svojih stranaka i zajedničkih organa, a ne preko medija. Lični interes ne može biti iznad zajedničkog interesa naroda i opozicije“, poručio je Stanišić.

On je ocijenio kao kontradiktorno to što se Petrović "kune u organe SDS-a", a istovremeno najavljuje rad mimo njih ako odluka ne bude po njegovoj volji. „To nije borba za dogovor, nego pritisak da sve mora biti onako kako je jedan čovjek zamislio“, dodao je Stanišić.

Kritike na račun organizacije u Bijeljini

Stanišić je direktno prozvao Petrovića i zbog stanja u bijeljinskom SDS-u, navodeći da tamo godinama nema jasne unutrašnje strukture.

„SDS u Bijeljini godinama funkcioniše na bazi povjereništva i bez jasne unutrašnje strukture. U takvoj situaciji teško je graditi povjerenje i ozbiljan dogovor. Svima bi nam bilo lakše da imamo sagovornika i saputnika u opozicionoj borbi, a ne solistu koji tjera po svom. Prijetnjama niko nije izgradio povjerenje, ali jeste srušio svoju kuću“, oštar je Stanišić.

Uprkos teškim riječima, Stanišić ističe da i dalje vjeruje u konačan dogovor opozicije, ali onaj koji će biti zasnovan na istraživanjima i realnoj podršci na terenu.

„Vjerujem i u dogovor i u narod. Narod će lako podržati one koji imaju zrelosti da stave pobjedu i Republiku Srpsku ispred lične sujete“, zaključio je Stanišić, napominjući da stvarna snaga opozicije leži u ljudima koji rade u tišini za zajednički cilj.

Sve se ovo dešava u trenutku kada su se pojavile informacije da Draško Stanivuković planira da ozvaniči svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske prije srijede, kako bi preduhitrio sjednicu Glavnog odbora SDS-a. Ako se to ispostavi tačnim bio bi to „politički blickrig“ Stanivukovića, kojim bi zauzeo poziciju kandidata opozicije prije nego što Branko Blanuša dobije zvaničnu podršku svoje stranke.