Draško Stanivuković kandidat za predsjednika Republike Srpske? Objelodaniće odluku prije sjednice SDS-a

Draško Stanivuković ozvaničava kandidaturu za predsjednika Srpske kako bi preduhitrio SDS i Branka Blanušu.

Draško Stanivuković, lider PDP-a i Pokreta "Snaga Srpske", biće kandidat ove političke opcije za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, saznaje Gerila iz izvora bliskih vrhu partije.

Iako zvanično nije najavljena medijima, u Banjaluci se danas održava sjednica Predsjedništva PDP-a. Očekuje se da će Stanivukovićeva kandidatura biti zvanično usvojena i potvrđena na sjednici Glavnog odbora partije, koja je zakazana za ponedjeljak.

Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon javnih poziva istaknutih funkcionera. Branislav Borenović je putem društvenih mreža apelovao na Stanivukovića da što prije zakaže sjednice organa partije i Pokreta "Sigurna Srpska", naglašavajući da su druge partije već donijele odluke o svojim kandidatima.

Sličan stav iznio je i Igor Radojičić, jedan od osnivača PSS-a, najavivši da će Nezavisni pokret "Svojim putem" svoje prijedloge i stavove o kandidaturama za 2026. godinu utvrditi u ponedjeljak.

Pozadinu brzog sazivanja sjednica, prema saznanjima Gerile, čini namjera da se preduhitri Srpska demokratska stranka (SDS). Cilj je onemogućiti planirano isturanje Branka Blanuše, predsjednika SDS-a, kao jedinstvenog kandidata opozicije za funkciju predsjednika Srpske.

Budući da je SDS sjednicu Glavnog odbora zakazao za srijedu, PDP i PSS nastoje ozvaničiti Stanivukovićevu kandidaturu prije tog roka i prije zajedničkog sastanka predstavnika opozicije.