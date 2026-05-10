logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Draško Stanivuković kandidat za predsjednika Republike Srpske? Objelodaniće odluku prije sjednice SDS-a

Draško Stanivuković kandidat za predsjednika Republike Srpske? Objelodaniće odluku prije sjednice SDS-a

Autor Haris Krhalić
0

Draško Stanivuković ozvaničava kandidaturu za predsjednika Srpske kako bi preduhitrio SDS i Branka Blanušu.

Draško Stanivuković Izvor: Slaven Petković - Mondo

Draško Stanivuković, lider PDP-a i Pokreta "Snaga Srpske", biće kandidat ove političke opcije za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, saznaje Gerila iz izvora bliskih vrhu partije.

Iako zvanično nije najavljena medijima, u Banjaluci se danas održava sjednica Predsjedništva PDP-a. Očekuje se da će Stanivukovićeva kandidatura biti zvanično usvojena i potvrđena na sjednici Glavnog odbora partije, koja je zakazana za ponedjeljak.

Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon javnih poziva istaknutih funkcionera. Branislav Borenović je putem društvenih mreža apelovao na Stanivukovića da što prije zakaže sjednice organa partije i Pokreta "Sigurna Srpska", naglašavajući da su druge partije već donijele odluke o svojim kandidatima.

Sličan stav iznio je i Igor Radojičić, jedan od osnivača PSS-a, najavivši da će Nezavisni pokret "Svojim putem" svoje prijedloge i stavove o kandidaturama za 2026. godinu utvrditi u ponedjeljak.

Pozadinu brzog sazivanja sjednica, prema saznanjima Gerile, čini namjera da se preduhitri Srpska demokratska stranka (SDS). Cilj je onemogućiti planirano isturanje Branka Blanuše, predsjednika SDS-a, kao jedinstvenog kandidata opozicije za funkciju predsjednika Srpske.

Budući da je SDS sjednicu Glavnog odbora zakazao za srijedu, PDP i PSS nastoje ozvaničiti Stanivukovićevu kandidaturu prije tog roka i prije zajedničkog sastanka predstavnika opozicije. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ