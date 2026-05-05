Stanivuković odgovorio Dodiku: “Jedinstvo opozicije donosi kraj vlasti SNSD-a”

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković oglasio se na društvenim mrežama, odgovarajući na izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da bi SNSD-u najbolji protivkandidat bio upravo on.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

“Kada čitam ovakve izjave, jasno mi je da smo na pravom putu”, naveo je Stanivuković.

On je poručio da "vladajući režim strahuje od jedinstva opozicije", te da će na tome istrajati.

“Dogovor je blizu, a s njim i kraj višedecenijske vlasti SNSD-a”, napisao je.

U nastavku objave, Stanivuković je iznio i niz kritika na račun Dodika, navodeći da će u istoriji Republike Srpske ostati upamćen po, kako je rekao, prenosu nadležnosti na nivo BiH, predaji jasenovačke građe i odlascima stanovništva iz Republike Srpske.

“Stanovništvo Republike Srpske je gotovo prepolovljeno tokom njegove vlasti”, poručio je.

Na kraju objave, Stanivuković je naglasio da očekuje političke promjene.

“Oktobar je blizu. A sa njim dolaze pobjeda i promjene, upravo one kojih se najviše bojite”, poručio je Dodiku.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas je izjavio da bi za njegovu partiju bilo najpovoljnije da njihov protivkandidat bude Draško Stanivuković, ukoliko opozicione stranke uopšte uspiju da se okupe oko njega.

