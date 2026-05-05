logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković odgovorio Dodiku: “Jedinstvo opozicije donosi kraj vlasti SNSD-a”

Stanivuković odgovorio Dodiku: “Jedinstvo opozicije donosi kraj vlasti SNSD-a”

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković oglasio se na društvenim mrežama, odgovarajući na izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da bi SNSD-u najbolji protivkandidat bio upravo on.

Draško Stanivuković Izvor: Slaven Petković - Mondo

“Kada čitam ovakve izjave, jasno mi je da smo na pravom putu”, naveo je Stanivuković.

On je poručio da "vladajući režim strahuje od jedinstva opozicije", te da će na tome istrajati.

“Dogovor je blizu, a s njim i kraj višedecenijske vlasti SNSD-a”, napisao je.

U nastavku objave, Stanivuković je iznio i niz kritika na račun Dodika, navodeći da će u istoriji Republike Srpske ostati upamćen po, kako je rekao, prenosu nadležnosti na nivo BiH, predaji jasenovačke građe i odlascima stanovništva iz Republike Srpske.

“Stanovništvo Republike Srpske je gotovo prepolovljeno tokom njegove vlasti”, poručio je.

Na kraju objave, Stanivuković je naglasio da očekuje političke promjene.

“Oktobar je blizu. A sa njim dolaze pobjeda i promjene, upravo one kojih se najviše bojite”, poručio je Dodiku.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas je izjavio da bi za njegovu partiju bilo najpovoljnije da njihov protivkandidat bude Draško Stanivuković, ukoliko opozicione stranke uopšte uspiju da se okupe oko njega.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Draško Stanivuković

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ