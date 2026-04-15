Stanivuković uzvratio Dodiku: "Vi ste potrošen kockar kojem je ulog bila Repulika Srpska i njen narod"

Draško Stanivuković uzvratio Miloradu Dodiku.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković odgovorio je na izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, nazivajući ga „potrošenim kockarom“ koji se dvije decenije krije iza naroda i Republike Srpske.

Reagujući na Dodikove izjave iz Brčkog, u kojima je gradonačelnika nazvao „pozerom“ i „političkim nedonoščetom“, Stanivuković je poručio da su takve etikete do sada uvijek bile najava njegovih velikih pobjeda.

"Gospodine Dodik, slobodno Vi računajte na Minića, ali od sinoć – narod na njega više ne računa! O Vama mogu samo reći da ste potrošen kockar. Neko kome je posljednjih 20 godina ulog bila Republika Srpska i njen narod, iza kojeg se vječito krijete", poručio je Stanivuković.

On je direktno optužio Dodika za iznošenje neistina, navodeći da „o lažima priča čovjek koji se već godinu dana lažno predstavlja“.

Pitanja o Gradini i Jasenovcu

Stanivuković je u svom odgovoru postavio niz pitanja na koja, kako tvrdi, vlast predvođena SNSD-om nema odgovor više od dvije decenije:

Donja Gradina: Zašto još uvijek nije izgrađen memorijalni kompleks?

Jasenovačka građa: Kome je prodata dokumentacija o stradanju Srba?

Pale: Zašto je dva puta polagan kamen temeljac za Muzej stvaralaca Srpske?

Javna preduzeća: Ko je uništio preduzeća u Banjaluci i širom Republike Srpske?

Gradonačelnik se osvrnuo i na Dodikovu prognozu o predstojećim izborima, ističući da se ne boji duela sa kandidatima SNSD-a.

"Hvala Vam, jer kad god za mene kažete da sam političko nedonošče, to bude najava mojih velikih pobjeda. Tako će biti i u oktobru", zaključio je Stanivuković.