logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković uzvratio Dodiku: "Vi ste potrošen kockar kojem je ulog bila Repulika Srpska i njen narod"

Autor Haris Krhalić
0

Draško Stanivuković uzvratio Miloradu Dodiku.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković odgovorio je na izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, nazivajući ga „potrošenim kockarom“ koji se dvije decenije krije iza naroda i Republike Srpske.

Reagujući na Dodikove izjave iz Brčkog, u kojima je gradonačelnika nazvao „pozerom“ i „političkim nedonoščetom“, Stanivuković je poručio da su takve etikete do sada uvijek bile najava njegovih velikih pobjeda.

"Gospodine Dodik, slobodno Vi računajte na Minića, ali od sinoć – narod na njega više ne računa! O Vama mogu samo reći da ste potrošen kockar. Neko kome je posljednjih 20 godina ulog bila Republika Srpska i njen narod, iza kojeg se vječito krijete", poručio je Stanivuković.

On je direktno optužio Dodika za iznošenje neistina, navodeći da „o lažima priča čovjek koji se već godinu dana lažno predstavlja“.

Pitanja o Gradini i Jasenovcu

Stanivuković je u svom odgovoru postavio niz pitanja na koja, kako tvrdi, vlast predvođena SNSD-om nema odgovor više od dvije decenije:

  • Donja Gradina: Zašto još uvijek nije izgrađen memorijalni kompleks?
  • Jasenovačka građa: Kome je prodata dokumentacija o stradanju Srba?
  • Pale: Zašto je dva puta polagan kamen temeljac za Muzej stvaralaca Srpske?
  • Javna preduzeća: Ko je uništio preduzeća u Banjaluci i širom Republike Srpske?

Gradonačelnik se osvrnuo i na Dodikovu prognozu o predstojećim izborima, ističući da se ne boji duela sa kandidatima SNSD-a.

"Hvala Vam, jer kad god za mene kažete da sam političko nedonošče, to bude najava mojih velikih pobjeda. Tako će biti i u oktobru", zaključio je Stanivuković.

Draško Stanivuković Milorad Dodik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

