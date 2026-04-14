Skupština grada 28. aprila: Na dnevnom redu besplatni placevi za mlade, obnova Parka „Petar Kočić“ i javne garaže

Odbornici u Banjaluci 28. aprila odlučuju o besplatnim placevima za mlade, izgradnji javnih garaža i obnovi Parka „Petar Kočić“.

Izvor: GU Banjaluka

Osma redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana u utorak, 28. aprila, sa početkom u 9.00 časova. Na dnevnom redu naći će se više od 50 tačaka, a ključne teme biće podrška mladim bračnim parovima, velika infrastrukturna ulaganja i nova vizija saobraćaja u centru grada.

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da će se pred odbornicima naći dugo očekivana odluka o dodjeli besplatnih placeva za mlade bračne parove.

"Pozivam odbornike da usvoje ovu odluku kako bismo već u maju imali prvu podjelu od 50 do 70 placeva. Uz besplatan plac, Grad obezbjeđuje i besplatne priključke na vodu, što je ukupna podrška od oko 50.000 KM po paru – istakao je Stanivuković, dodajući da je Banjaluka teritorijalno velika i ima dovoljno kapaciteta za ovaj projekat.

Centar bez automobila i javne garaže

Jedna od najznačajnijih odluka odnosi se na izgradnju javne garaže kod stadiona Borca, Tužilaštva i ATV-a. Plan je da se saobraćaj u užem centru grada svede na pješake, bicikliste i električne autobuse koji bi prevozili građane od planirane garaže do centra.

Grad planira i sredstva za:

Obnovu Parka „Petar Kočić“: Planirano je uređenje koje će ovom prostoru dati „novi pečat“.

Rekonstrukciju svih dječijih igrališta: Radovi bi se izvodili tokom ljeta, uz pojačan apel organima reda da zaštite imovinu od vandala.

Ninković: Dnevni red bi mogao biti i duži

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković potvrdio je termin sjednice, uz napomenu da bi dnevni red mogao biti dopunjen tačkama koje se odnose na zamjenu zemljišta (nakon mišljenja Pravobranilaštva), kao i odlukama o nazivima novih ulica.

Osim kapitalnih projekata, odbornici će razmatrati i Kalendar turističkih manifestacija za ovu godinu, te izvještaje o radu i planove poslovanja više gradskih preduzeća i ustanova.