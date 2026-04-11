Aerodromi Srpske: Banjaluka ubire plodove turizma, a aerodromu ne daje ni marku

Iz Aerodroma Republike Srpske ističu da grad Banjaluka ne učestvuje u subvencionisanju avio-linija, dok Tuzla i Sarajevo izdvajaju milione.

Međunarodni aerodrom Banjaluka finansijsku podršku dobija isključivo od Vlade Republike Srpske, a ne od grada Banjaluka, iako grad generiše značajne ekonomske benefite kroz turizam, trgovinu, transport i privredu, saopšteno je iz preduzeća "Aerodromi Republike Srpske".

Iz ovog preduzeća su istakli da je prošle godine Međunarodni aerodrom Banjaluka bilježio rekordan rast broja putnika i to u uslovima u kojima nema mogućnost subvencionisanja avio-linija, što jasno potvrđuje koliko je rada uloženo u jačanje saradnje i pregovore sa avio-kompanijama.

"Međunarodni aerodrom Banjaluka funkcioniše bez ikakve lokalne podrške i bez ijedne KM uložene u subvencije za avio-kompanije", naveli su iz ovog preduzeća, reagujući na izjave poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bojana Kresojevića da "Tuzla, koja je manji grad od Banjaluke, ima veći aerodrom i bolju povezanost za gradovima Evrope".

Iz "Aerodroma Srpske" su napomenuli da Međunarodni aerodrom Tuzla dobija podršku samo u tekućoj godini oko pet miliona KM, uključujući infrastrukturna ulaganja i subvencije linija od Tuzlanskog kantona.

"Kompaniji 'Viz er' kroz subvenciju Tuzlanskog kantona isplaćuje se šest evra po svakom dolazećem putniku, što je i razlog uvođenja niza novih linija. Sličan model postoji i u Kantonu Sarajevo, gdje Turistička zajednica Kantona Sarajevo izdvaja 3,5 miliona KM za subvencije avio-linija i dodatno plaća BHDCA takse u ime aerodroma", navedeno je u saopštenju.

Iz "Aerodroma" su dodali da se postavlja logično pitanje zašto Kresojević, dok je obavljao funkciju gradskog menadžera, nije pokrenuo pitanje subvencionisanja avio-linija po uzoru na aerodroma Tuzla.

"Koliko su takve kritike nedosljedne pokazuje i činjenica da je upravo u periodu mandata Kresojevića na poziciji gradskog menadžera, na prijedlog odbornika Ujedinjene Srpske, usvojena odluka o dodjeli 200.000 KM granta podrške Aerodromu Banjaluka, koja nikada nije isplaćena", navedeno je u saopštenju.

Iz "Aerodroma Srpske" su istakli da se ne mogu porediti aerodromi koji imaju višemilionsku lokalnu podršku sa aerodromom koji funkcioniše bez ijedne marke lokalnih subvencija.

"Ipak, po uzoru na praksu drugih aerodroma u BiH i regionu, jasno je da je za dalji razvoj, jačanje konkurentnosti i privlačenje novih avio-linija neophodna i aktivnija uloga lokalne zajednice", dodaje se u saopštenju.

Iz "Aerodroma Srpske" su napomenuli i da je indikativno da se Kresojević u javnosti kao gradski menadžer hvalio podacima da je turizam u 2023. godini povećao budžet grada Banjaluka za oko dva miliona KM, uključujući znatan rast prihoda od boravišne takse.

"Upravo ti podaci jasno potvrđuju da vazdušni saobraćaj i dolazak putnika imaju direktan uticaj na rast turizma i prihode grada", navodi se u saopštenju i dodaje da je očigledno da se aerodrom koristi kao sredstvo političkih prepirki, bez stvarnog razumijevanja njegovog funkcionisanja.