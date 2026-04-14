Raspisan javni poziv: Za subvencije poslovnim subjektima Banjaluka izdvaja milion KM

Raspisan je javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima na teritoriji Banjaluke u ovoj godini, za šta će biti izdvojeno milion KM.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslovni subjekti se mogu prijaviti za sljedeće vrste subvencija: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje); za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti (tradicionalni zanati), za subvenciju malim i srednjim preduzećima i podršku za povećanje produktivnosti i podršku izvozu, te za nefinansijsku podršku korisnicima subvencija – mentoring.

Rok za podnošenje prijave je 14. maj, a svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati putem protokola u kancelariju broj 11 Gradske uprave (radnim danima od 8.00 do 15.00 časova) ili putem pošte.

Komisija za dodjelu subvencija koju imenuje Skupština grada Banjaluke će provesti procedure propisane Pravilnikom, izvršiti rangiranje, te sačiniti prijedlog rang listi po vrstama subvencije.

Prijave za obuke za subvenciju za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje) i subvenciju malim i srednjim preduzećima za povećanje produktivnosti i podrška izvozu, kao i sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u: Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj (051/244-474); Gradskoj razvojnoj agenciji (051/433-460) i u Preduzetničkom centru (051/244-448 i 066/864-961).

