logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raspisan javni poziv: Za subvencije poslovnim subjektima Banjaluka izdvaja milion KM

Autor Haris Krhalić
0

Raspisan je javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima na teritoriji Banjaluke u ovoj godini, za šta će biti izdvojeno milion KM.

22.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslovni subjekti se mogu prijaviti za sljedeće vrste subvencija: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje); za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti (tradicionalni zanati), za subvenciju malim i srednjim preduzećima i podršku za povećanje produktivnosti i podršku izvozu, te za nefinansijsku podršku korisnicima subvencija – mentoring.

Rok za podnošenje prijave je 14. maj, a svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati putem protokola u kancelariju broj 11 Gradske uprave (radnim danima od 8.00 do 15.00 časova) ili putem pošte.

Komisija za dodjelu subvencija koju imenuje Skupština grada Banjaluke će provesti procedure propisane Pravilnikom, izvršiti rangiranje, te sačiniti prijedlog rang listi po vrstama subvencije.

Prijave za obuke za subvenciju za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje) i subvenciju malim i srednjim preduzećima za povećanje produktivnosti i podrška izvozu, kao i sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u: Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj (051/244-474); Gradskoj razvojnoj agenciji (051/433-460) i u Preduzetničkom centru (051/244-448 i 066/864-961).

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju pogledajte OVDJE.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grad Banjaluka subvencije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ