Nastavljena sjednica Skupštine grada: Pred odbornicima još 54 tačke dnevnog reda

Autor Haris Krhalić
Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka nastavljena je danas, trećeg radnog dana zasjedanja.

Skupština grada Banjaluka Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Odbornici su juče završili raspravu o petoj tački dnevnog reda, pa su tako pred njima još 54 tačke.

Na sjednici, između ostalog, će se naći izvještaji, ali i programi rada gradskih ustanova i preduzeća, pitanje uređenja građevinskog zemljišta, program zajedničke komunalne potrošnje, kao i brojne druge tačke koje su značajne za razvoj i funkcionisanje Grada.

Odbornici će razmatrati i dva dodatna značajna dokumenta – Plan kapitalnih investicija i Program razvoja sporta na području grada Banje Luke.

Pored toga, odbornici će raspravljati o 16 prijedloga zmjena regulacionih planova u gradu Banjaluci. Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković poručio je da se danas radi do kraja, odnosno dok se iscrpi dnevni red.

Skupština grada Banjaluka prekinula je juče nastavak redovnog šestog zasjedanja jer se gradonačelnik Draško Stanivuković nije vratio u skupštinsku salu nakon kraće pauze. 

Dnevni red sa 59 tačaka usvojen je u četvrtak, 19. februara, a obuhvata izvještaje, ali i programe rada gradskih ustanova i preduzeća, pitanje uređenja građevinskog zemljišta, program zajedničke komunalne potrošnje.

