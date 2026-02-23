logo
Nastavljena sjednica Skupštine grada Banjaluka: Odbornici raspravljaju o 59 tačaka

Autor Haris Krhalić
0

Skupština grada Banjaluka nastavila je danas redovnu sjednicu odborničkom raspravom o Prijedlogu odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama u visini od 25,8 odsto.

Skupština grada Banjaluka Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač istakao je da je realno povećanje od 12,5 odsto i da ovaj klub sa koalicionim parterima ne može prihvatiti da to bude 25,8 odsto jer će to povećati cijene životnog standarda građana.

"Ne možemo svakog građanina oporezovati kao da je milioner. Svakog milionera oporezujte prema švajcarskom modelu, nemamo ništa protiv", rekao je Lukač.

Odbornik PDP-a Dragan Milanović rekao je da RUGIPP utvrđuje vrijednost nekretnine, a ne lokalna zajednica te da će predložiti izmjene Zakona o poreza na nepokretnosti.

Pred odbornicima je dnevni red sa 59 tačaka među kojima su izvještaji, ali i programi rada gradskih ustanova i preduzeća, pitanje uređenja građevinskog zemljišta, program zajedničke komunalne potrošnje, kao i brojne druge tačke koje su značajne za razvoj i funkcionisanje grada.

Na sjednici će biti govora o kratkoročnom zaduženju i kreditnom zaduženju za finansiranje kapitalnih investicija, odnosno za rekonstruciju puteva u Motikama, Kuljanima i Priječanima, uređenju zemljišta za ovu godinu, kao i o više regulacionih planova.

Odbornici će razmatrati i Plan kapitalnih investicija i Program razvoja sporta na području grada Banjaluke.

Dnevni red je usvojen u četrtak, 19. februara, a dan kasnije održana je vanredna sjednica na kojoj je raspravljano o platama radnika u gradskim vrtićima i finansijskim mogućnostima budžeta za povećanje njihovih primanja. Prihvaćeno je da se radnicima vrtića poveća plata za 20 odsto kao i usluge vrtića.

