Ješić na sjednici Skupštine: Pitanje prve sportske gimnazije u Sokolskom domu – gdje je završilo 1,5 miliona KM?

Na današnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, odbornica NF-a Dijana Ješić aktuelizovala je pitanje sportske gimnazije u Sokolskom domu, ističući da još uvijek nije jasno gdje je završilo oko 1,5 miliona KM kreditnih sredstava, iako radovi na objektu nisu ni počeli.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ješićeva je podsjetila da je Skupština 28. marta 2024. godine odobrila kredit od 1,463 miliona KM za rekonstrukciju i adaptaciju Sokolskog doma, i to u trenutku kada objekat još nije bio u vlasništvu Grada.

Ona je ukazala na nejasnoće u načinu odobravanja kredita, knjiženju sredstava u budžetu i konsolidovanom izvještaju, te razlike u iznosima koje se pojavljuju u dokumentima, ukupno oko 378 hiljada KM, za koje nije poznato gdje su utrošena.

Tender za izvođača raspisan je 4. aprila 2024. godine, izvođač je izabran, ali radovi nikada nisu započeli, dok je građevinska dozvola dobijena tek u avgustu 2025. godine. Prema njenim riječima, dodatnu konfuziju stvaraju i stavke u nacrtu budžeta za 2025. godinu, koje se nakon njenog pitanja pojavljuju tek naknadno, ali sa neusklađenim iznosima.

"Jednom je 378, jednom 380. To nije 50 odsto od 1,463 miliona. Odjednom cifra postaje milion i 520 hiljada. Kako god okrenem i saberem, iznosi se ne slažu. Da li tih para ima ili nema? Koliko ih je? Zašto su iznosi različiti? Ako godinama pratite samo ovu jednu stavku, ne možete utvrditi šta se tu dešava", poručila je Ješićeva.

Tokom rasprave o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta, i odbornik Saša Gligorić naveo je sportsku gimnaziju kao primjer spornog upravljanja budžetskim sredstvima, ističući da je kredit podignut, a radovi nisu započeti, slično kao i kod drugih velikih projekata u gradu.

Podsjećamo, projekat sportske gimnazije u Sokolskom domu najavljen je 2024. godine kao prvi takav u Banjaluci, a kreditna sredstva su bila namijenjena rekonstrukciji i adaptaciji objekta. Do danas radovi nisu započeti, iako gradska administracija navodi da je vlasništvo riješeno i da je pokrenuta procedura realizacije projekta.