"Grad mijenja brave dok sudski postupci traju": Rodić optužuje Stanivukovića za zloupotrebu gradskih službi (FOTO/VIDEO)

U toku višemjesečnog spora oko vlasništva i korištenja Sokolskog doma, situacija je dodatno eskalirala nakon što su, kako tvrdi predsjednik Sokolskog društva, na objektu nedavno promijenjene brave.

Advokat Jovana Kisin Zagajac, punomoćnik Udruženja, navodi da se gradske vlasti ne ponašaju u skladu sa sudskim postupcima koji su u toku.

„Apelujemo na gradonačelnika i gradsku upravu da poštuju sudske procedure. Više je procesa koji se vode, i dok god nijedan nije okončan, očekujemo minimum uzdržanosti, a ne klevetničko izražavanje, targetiranje, omalovažavanje i korištenje gradskih službi kao lične vojske za obračun sa ljudima koji njemu lično nisu dragi“, rekla je Kisin Zagajac.

Dodaje da će Udruženje svoja prava dokazivati na sudu, te da isto očekuju i od Grada.

“Pomagali smo mu da pobijedi, danas nas naziva tajkunima”

Starješina Sokolskog društva, Nebojša Rodić, koji funkciju obavlja od 1999. godine, kaže da je sadašnja situacija posebno bolna jer se, kako tvrdi, Sokolsko društvo 2019. godine aktivno angažovalo da podrži Draška Stanivukovića u kampanji.

„Kad je trebalo skupljati glasove, nazivao me bratom, sada sam baraba", rekao je Rodić pokazujući fotografije na kojima se vidi kako Stanivuković trenira u teretani Sokolskog doma, koja je po riječim Rodića nezakonito zatvorena.

"Pomogli smo mu da pobijedi. Mislili smo da će, kada dođe na vlast, stati uz nas. Ali, kada je postao gradonačelnik, odjednom sam ja postao ‘tajkun’. Tražio je od mene da nezakonito "uđe" u Sokolski dom, a kad nismo pristali počela je osveta“, kaže Rodić.

Optužio je Grad zbog zatvaranja objekta i onemogućavanje odvijanja sportskih aktivnosti.

„Preko 300 članova ne trenira već mjesecima. Djeca nemaju gdje da idu. Ako je gradonačelnik borac za grad, gdje misli da ta djeca sada idu?“, upitao je Rodić.

Tvrdi da su na teren izlazile različite službe od komunalne policije do inspekcija.

„Stanivuković se ponaša kao da je vlasnik institucija. Šalje ljude da mijenjaju brave, a mi ni ne znamo da li je nešto iz objekta odneseno. Bili smo u policiji, ali još uvijek nema reakcije“, rekao je on, dodajući da se svaki pojedinac koji se ne slaže s politikama gradske administracije „odjednom tretira kao neprijatelj“.

Spor oko vlasništva traje decenijama

Prema riječima Kisin Zagajac, tvrdnje da je objekat već 30 godina gradska imovina nisu tačne.

„U javnim knjigama se jasno vidi da je Grad Banjaluka uknjižen kao vlasnik tek od jula 2025. godine. Do tada je Sokolsko društvo bilo upisano s pravom raspolaganja, jer se radilo o društvenoj svojini. Grad se nikada nije uknjižio kroz sudski postupak, niti je dobio bilo kakav predmet na sudu“, tvrdi ona, ističući da je Grad uknjižen u RUGGIP-u "vrlo čudnom i netransparentnom postupku" koji je takođe još na sudu.

"Mi ovdje imamo nerazjašnjene vlasničke odnose i jedan miran posjed od strane Sokolskog društva koji traje unazad 30 godina i koji grad može preuzeti samo na osnovu sudske odluke koja još nije donesena i pitanje da li će biti", poručila je Kisin Zagajac.

Podsjećamo, spor oko objekta Sokolskog doma traje već godinu dana, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je u ovom objektu najavio otvaranje Sportske gimnazije.

