Oči u oči: Minić i Stanivuković se odazvali na TV duel

Televizijski susret u Kući Milanovića između premijera Save Minića i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića počeo je večeras uz političke tenzije i nesuglasice koje su ga pratile od samog početka.

Izvor: Nikolina Damjanić, mondo.ba

Premijer Minić stigao je prvi, dok je nekoliko minuta kasnije došao i Stanivuković sa saradnicima, među kojima su narodni poslanik Bojan Kresojević, gradski menadžer Mirna Savić Banjac i savjetnica Milada Šukalo.

Večerašnji TV susret između gradonačelnika Draška Stanivukovića i premijera Save Minića od početka prate određene nejasnoće. Prije svega, nije postojao dogovor ni oko samog naziva događaja – dok se u javnosti govori o debati ili duelu, iz Vlade Republike Srpske insistiraju da je riječ o "televizijskoj emisiji" ili "razgovoru".

Dodatne nedoumice pojavile su se uoči samog susreta. Stanivuković je još sinoć putem društvenih mreža tvrdio da je događaj organizovala samo jedna strana, što je danas potvrđeno objavljenom prepiskom između dva kabineta.

Prema toj prepisci, inicijativa za razgovor potekla je od Vlade 30. marta, uz prijedlog termina 1. aprila u Kući Milanovića. Kabinet gradonačelnika odgovorio je da taj i naredni termini nisu dostupni, te predložio nove datume, od kojih je na kraju usaglašen 14. april.

Međutim, ni nakon dogovora o datumu nisu otklonjene sve razlike. Grad Banjaluka tražio je operativni sastanak kako bi se precizirali ključni detalji poput formata, trajanja, tema i pravila razgovora, ali je Vlada RS to odbila, uz obrazloženje da se ne radi o predizbornom sučeljavanju i da nema potrebe za formalnim pravilima.

Ipak, uprkos takvom stavu, jasno je da susret ima širi politički značaj. U kontekstu približavanja izbornih rokova i spekulacija o kandidaturama, ovaj duel se posmatra kao važan politički test za obojicu aktera, što dodatno objašnjava tenzije koje su ga pratile od samog početka.