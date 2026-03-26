Stanivuković se požalio: "Osam dana čekamo odgovor premijera na poziv za javni duel"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da ni nakon osam dana nije stigao odgovor na poziv upućen predsjedniku Vlade Republike Srpske za javni duel.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kako je naveo, njegov protokol je još prošle srijede kontaktirao Kabinet predsjednika Vlade, uz jasnu poruku da su prihvaćeni svi predloženi uslovi, uključujući i lokaciju održavanja, Kuću Milanovića.

"Želim da vjerujem da je razlog izostanka odgovora isključivo 'prezauzetost' premijera, a ne nedostatak hrabrosti da se odazove pozivu na javni duel", istakao je Stanivuković.

On je takođe naglasio da su kultura dijaloga i javne debate temelj svakog demokratskog društva, te da građani imaju pravo da čuju argumente i različite stavove o ključnim pitanjima.

"Zato je važno da oni koji obavljaju najviše funkcije budu spremni na razgovor i suočavanje stavova. Javnost to s pravom očekuje", rekao je gradonačelnik.

Takođe je naglasio da ostaje otvoren za javni duel i da očekuje odgovor u što skorijem roku.