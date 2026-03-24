Novinar RTL-a prozvao Stanivukovića: "Frende nema to veze s tim što si Srbin, i ja sam pa nemam problema"

Autor Haris Krhalić
Privođenje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na graničnom prelazu Stara Gradiška izazvalo je brojne reakcije.

Draško Stanivuković Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković je zaustavljen u ponedjeljak naveče kada je, prema navodima hrvatske policije, odbio standardni pregled ličnog prtljaga. Odbijanje pretresa tretirano je kao prekršaj, zbog čega je gradonačelnik zadržan preko 12 sati.

Danas je Stanivuković održao pres konferenciju na kojoj je između ostalog rekao da je kriv jer je Srbin i pravoslavac.

"Stanivuković je kriv što je Srbin i pravoslavac i što je posjetio Liku i Dalmaciju. Meni ovo politički ne treba, ja želim da živim i sa Hrvatima i Bošnjacima", izjavio je Stanivuković.

Cijeli slučaj na fejsbuku komentarisao je i RTL-ov reporter Boris Mišević.

"Ovaj Stanivuković mali pljuje HR i priča svašta okolo ; pa onda se čudi kad mu se vraća milo za drago na grani. Frende nema to veze s tim što si Srbin. I ja sam i to iz Srbije, rođen u BG u centru grada pa nemam problema, čak ni kada prozivam tu istu HR policiju ili skupljam ljude na Trg zbog korona maltretiranja", napisao je Mišević i dodao:

"Ja da dođem u BL ispoštovao bi recimo njega kao izabranog gradonačelnika u svakom pogledu i bio bi pristojan. To ti se zove milo za drago i u životu uvijek bude tako da nema čuđenja. Glumljenje žrtve je komično. Da je bio pristojan i poštovao RH bilo bi sve ok. Korektnost je ključ a ne nabrijavanje. Ovo je Hrvatska ipak frende. Show some respect."

