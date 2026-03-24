Mora da plati 390 evra: Stanivuković pušten iz pritvora, oglasio se na društvenim mrežama

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković, pušten je na slobodu nakon što je zadržan prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Stara Gradiška.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Iz hrvatske policije su saopštili da je Stanivuković priveden na graničnom prelazu između Hrvatske i BiH jer je odbio pregled ličnog prtljaga.

Kako javlja HRT, njemu su izdana dva prekršajna naloga sa kaznama od ukupno 390 evra uz troškove postupka.

Iako je ranije objavljeno da je pušten noćas iza 2 časa iz policije su ispravili da je u to vrijeme puštena druga osoba istog prezimena, dok je gradonačelnik Banjaluke zadržan do ponedjeljka oko 13 časova.

Stanivuković je potvrdio da je u pritvoru proveo više od 15 časova.

On je putem društvenih mreža iznio oštre optužbe na račun tretmana koji prolazi u susjednoj zemlji. On tvrdi da je razlog njegovog privođenja odbijanje pristanka na ponižavanje koje traje mjesecima.

"Četrnaest puta u dva mjeseca. I nakon svih pretresa, pasa, zadržavanja i maltretiranja nijednom ništa nisu pronašli. Postavlja se pitanje: šta onda traže?", upitao je Stanivuković u svojoj objavi. On je naglasio da, iako zakon daje pravo na kontrolu, on ne daje pravo na sistematsko maltretiranje i zloupotrebu.

Gradonačelnik Banjaluke smatra da je pritisak počeo nakon njegove posjete Srbima u Lici i Dalmaciji, gdje je govorio o zajedništvu i dostojanstvenom životu. Istakao je da ne traži nikakve privilegije, već isključivo slobodu kretanja, dostojanstvo i jednak tretman pred zakonom, postavljajući pitanje da li na granici i dalje važe evropska pravila ili je riječ o nekom drugom dobu.

Након нове тортуре у Хрватској, постављам једноставно питање: да ли је ово гранични прелаз из једне земље у другу, или прелаз у неко друго доба у којем европски закони и правила више не важе?



Синоћ сам лишен слободе и задржан у притвору више од 15 сати на граничном прелазу Стара…pic.twitter.com/5GAps6ayFl — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)March 24, 2026

Podsjećamo, sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja je bila zakazana za danas, odgođena je za sutra, jer Stanivuković nije mogao prisustvovati zasjedanju.

Zadržavanje Stanivukovića na granici takođe je izazvalo oštre reakcije njegovih saradnika.

Iz Pokreta "Sigurna Srpska" su na vanrednoj konferenciji za novinare su istakli da je riječ o nehumanom ponašanju i maltretiranju. Pozvali su sve srpske predstavnike u BiH, ali i u Hrvatskoj, da toj državi upute protestnu notu.