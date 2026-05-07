Danas sahrana Bobana Kusturića u Banjaluci

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Boban Kusturić biće sahranjen danas na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Izvor: Srna

Sahrana je zakazana u 14.00 časova, a prethodiće joj komemoracija u Kulturnom centru Banski dvor u 10.00 časova.

Kusturić (52) je preksinoć pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u njegovom stradanju.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.