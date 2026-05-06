Dodik se oprostio od Bobana Kusturića: „Bio je čovjek koji je spasio stotine života“

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se povodom smrti Bobana Kusturića, izražavajući tugu i žaljenje zbog gubitka bliskog prijatelja i čovjeka kojeg, kako je naveo, pamti po dobroti, plemenitosti i vedrini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

„Tužan mi je ovaj Đurđevdan, tužna nam je, Bobane, slava. Na sve mogu da se priviknem, samo ne mogu na smrt bližnjih. Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek koga sam volio, poštovao, kome sam vjerovao“, naveo je Dodik u oproštajnoj poruci.

On je istakao da je Kusturić bio čovjek koji je „spasio stotine života, a svoj izgubio“, dodajući da će mu nedostajati njegova ljudskost i dobrodušnost.

„Nedostajaće mi njegova dobrota, plemenitost, vedrina. Na tu prazninu moraću da se naviknem. Neka se Bog smiluje njegovoj duši. Neka ga anđeli čuvaju i podare mu vječni mir“, poručio je Dodik.

Тужан ми је овај Ђурђевдан, тужна нам је, Бобане, слава.

На све могу да се привикнем, само не могу на смрт ближњих.

Бобан је био мој близак приjатељ, човјек кога сам волио, поштовао, коме сам вјеровао.



Бобан је човјек који је спасио стотине живота, а свој изгубио.

Недостајаће…pic.twitter.com/LX0zow1IK8 — Милорад Додик (@MiloradDodik)May 6, 2026

Podsjećamo, Boban Kusturić, načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske pronađen je sinoć mrtav u blizini vikendice u banjalučkom naselju Česma.

