Dodik se oprostio od Bobana Kusturića: „Bio je čovjek koji je spasio stotine života“

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se povodom smrti Bobana Kusturića, izražavajući tugu i žaljenje zbog gubitka bliskog prijatelja i čovjeka kojeg, kako je naveo, pamti po dobroti, plemenitosti i vedrini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

„Tužan mi je ovaj Đurđevdan, tužna nam je, Bobane, slava. Na sve mogu da se priviknem, samo ne mogu na smrt bližnjih. Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek koga sam volio, poštovao, kome sam vjerovao“, naveo je Dodik u oproštajnoj poruci.

On je istakao da je Kusturić bio čovjek koji je „spasio stotine života, a svoj izgubio“, dodajući da će mu nedostajati njegova ljudskost i dobrodušnost.

„Nedostajaće mi njegova dobrota, plemenitost, vedrina. Na tu prazninu moraću da se naviknem. Neka se Bog smiluje njegovoj duši. Neka ga anđeli čuvaju i podare mu vječni mir“, poručio je Dodik.

Podsjećamo, Boban Kusturić, načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske pronađen je sinoć mrtav u blizini vikendice u banjalučkom naselju Česma.

