Odluka na pomolu: Hoće li Milorad Ulemek Legija iz najstrožeg režima u "blaži" zatvor?

Viši sud u Beogradu uskoro će donijeti novu odluku o tome da li će Milorad Ulemek Legija nastaviti da kaznu služi u najstrožem dijelu zatvora u Zabeli ili bi mogao biti premješten u ustanovu sa blažim režimom, što bi mu donijelo brojne pogodnosti.

Milorad Ulemek Legija (58), koji služi kaznu od maksimalnih 40 godina zatvora u najstrožem zatvoru u Srbiji, takozvanom Alkatrazu u Zabeli, mogao bi uskoro da promijeni adresu.

Viši sud u Beogradu, podsjetimo, na svake dvije godine preispituje odluku da li Ulemek i dalje kaznu treba da služi u posebnom odjeljenju ili eventualno može da bude premješten u neki od zatvora u kojima su uslovi boravka malo blaži.

"Odluka se preispituje na svake dvije godine i uskoro, u narednih nekoliko mjeseci, trebalo bi da bude donijeta nova, odnosno znaće se da li Ulemek, koji je prvi useljeni stanovnik u 'Alkatrazu' ostaje u istoj ćeliji, ili eventualno mijenja adresu", objašnjava izvor blizak slučaju.

On podsjeća da je revizija rađena i prethodnih godina, i to po dobijanju mišljenja koje redovno šalje Uprave zatvora, ali da već 16 godina sud procjenjuje da se nisu stekli uslovi da bude prebačen u neki od zatvora sa blažim režimom.

Ulemek je, podsjetimo, useljen u Alkatraz koji je "zatvor u zatvoru" unutar Zabele kod Požarevca 11. jula 2010. Od kada je useljen, sam je u ćeliji, a komšije su mu osuđeni iz oblasti organizovanog kriminala i za terorizam. Vrijeme, prema riječima izvora, uglavnom provodi tako što čita i piše.

Prelaskom iz Alkatraza u "običan" zatvor Legija bi bio u mnogo boljem položaju, a imao bi pravo i na ljubavnu sobu, zbog koje je prije nekoliko godina na kratko štrajkovao glađu.

"U 'običnom' zatvoru imao bi pravo na više posjeta mjesečno, jednom u dva mjeseca sa suprugom, ili nekim drugim, bi imao pravo da tri sata provede u 'ljubavnoj sobi', mogao bi da radi u radionici i ne bi bio sam u ćeliji", objašnjava izvor šta će se promijeniti jednom od najpoznatijih osuđenika u Srbiji, ukoliko bude premješten.

Ulemek je, podsjetimo, osuđen na četiri maksimalne kazne od po 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Zorana Đinđića, krivičnih djela zemunskog klana, četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, kao i zbog ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića.

Inače, prije dvije godine kada je Legija na kratko stupio u štrajk glađu, zbog toga što nema pravo na ljubavnu sobu, iz Uprave za izvršenje je otkriveno kako on provodi vrijeme u najčuvanijem zatvoru u Srbiji. Uprkos tome što se njegov status u smislu boravka u posebnom odjeljenju tog zatvora nije promijenio, on je ipak stekao pravo na određene povlastice.

Javnost je tada prvi put saznala kako zapravo izgledaju Legiji dani, ali i da je počektom 2024. dobio posao u zatvoru, kao i da od aprila 2023. redovno ide na psiho-terapije.

"Godinama unazad omogućeno mu je da boravi tri puta dnevno van sobe i to - po dva sata napolju, dva sata u tereteni i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. Radno je angažovan i u tim aktivnostima provodi dodatnih sat vremena van sobe, tako da je i u tom smislu došlo do napredovanja u tretmanu. To znači, ukoliko želi, osuđeni Ulemek može da boravi van sobe u kojoj je smješten sedam sati dnevno", saopšteno je tada iz Uprave.

Otkriveno je i da Legija vrijeme van sobe provodi u društvu i druženju sa drugim osuđenicima i da se ne nalazi u samoizolaciji. Dio vremena, kako je navedeno, provodi u čajnoj kuhinji koju koriste i njegove "komšije". Legija je u Zabeli završio i obuku za primjenu osnovnih likovnih tehnika, a likovnu sekciju može da pohađa svakodnevno.

Posjete i kupanje

Podsjetimo, poslije početka Legijnog štrajka glađu, objelodanjeno je i da ga porodica obilazi tri do četiri puta mjesečno i da kod njega ostaju po dva sata, bez prepreke od stakla koja je ranije sprečavala da ima fizički kontakt sa njima.

"Osuđeni Ulemek ima pravo na 16 telefonskih razgovora mjesečno u trajanju do 15 minuta. To znači da osuđeno lice Ulemek može da telefonira i četiri sata na mjesečnom nivou. Pored navedenog, kako se dodaje, osuđeni ima pravo da svakog mjeseca primi po jedan paket, kao i da dva puta nedjeljno kupuje na kantini. Osim prijema paketa i kupovine na kantini, svim osuđenim licima u Posebnom odjeljenju je dozvoljeno da naručuju proizvode koje zavod potom dodatno kupuje", objašnjeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

