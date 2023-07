U SRPSKOM ALKATRAZU ROBIJAJU NAJOPASNIJI KRIMINALCI! Liči na Pentagon, pobjeći je nemoguće

Tamo robijaju najopasniji kriminalci u Srbiji, među njima i onaj najpoznatiji Milorad Ulemek Legija.

Ono što je u Hrvatskoj Lepoglava, a u Bosni i Hercegovini Zenica, u Srbiji je Zabela. Za najveći zatvor u Srbiji, smješten tik do Požarevca, postoji duhovita priča kako je nastao taj "srpski Alacatraz" na čije spominjanje i najokoreliji kriminalci osjećaju nelagodu.

Knez Miloš Obrenović, zaljubljenik u konje, koji je na obližnjem imanju Ljubičevo osnovao ergelu, jednom je upitao stanovnike Požarevca šta bi htjeli da im sagradi u njihovom mjestu. Spominjao je bolnicu, nudio im školu, ali oni su rekli da bi najviše željeli - zatvor. Iznenađeni knez, kaže legenda, u čudu ih je upitao zašto baš žele zatvor, a ovi su mu odgovorili: Da budemo bliže našoj djeci!

Koliko god duhovita bila anegdota o nastanku Kazneno popravnog zavoda u Zabeli, kako je službeno ime tog zatvora, to nije ustanova s kojom je pametno zbijati šale. Tamo robijaju najopasniji kriminalci u Srbiji, među njima i onaj najpoznatiji Milorad Ulemek Legija. Osim Legije kroz ovaj zatvor su prošli, ili su i dalje tamo, Svetozar Marković, Vasa Pelagić, Vlado Dapčević, Đura Đurović, Mihajlo Mihajlov, Zvonimir Begić, Adem Demači, Kristijan Golubović, Sretko Kalinić, Rade Marković, Zvezdan Jovanović, Aljbin Kurti, Dragoljub Milanović, Sreten Jocić, Miloš Simović, Radomir Marković i mnogi drugi.

Kazneni zavod je najprije bio u Ćupriji, da bi potom bio premješten u Požarevac, po naređenju vlasti 21. septembra 1865. godine. Nešto kasnije napravljen je čuveni sedmi paviljon ili "zatvor u zatvoru" za smještaj osuđenika sa neprilagođenim ponašanjem iz zatvora cijele zemlje. Kazneno-popravni zavod u Požarevcu dobio je karakter zavoda strogo zatvorenog tipa.

Iako to mnogi ne znaju ovaj objekat je izgrađen je po ugledu na pensilvanijsku koncepciju ćelijskog sistema sa veličinom ćelija 2x4m i galerijama na dva nivoa preko kojih se pristupa prostorijama. Osuđenici smješteni u ovom objektu koji predstavljaju opasnost po sebe ili druge osuđenike ili su skloni bjekstvu i drugim incidentima nisu potpuno izolovani, već imaju zajedničke prostorije i utvrđen raspored dnevnih aktivnosti u okviru redovnog plana tretmana.

Jedan bitan momenat u istoriji ovog zatvora dogodio se 2000. godine kada je viđena pobuna osuđenika i kada su uništeni peti i šesti paviljon, dok je sedmi paviljon znatno oštećen.

Kapacitet Zavoda, njegovog zatvorenog dijela, projektovan je za smještaj 1750 osuđenika, odjeljenja za izvršenje mjere pritvora 150 pritvorenih, poluotvorenog odjeljenja 400 osuđenika i otvorenog odjeljenja 100 osuđenika. Prosječno brojno stanje je 1300 osuđenih, 45 pritvorenih i 8 lica kažnjenih u prekršajnom postupku.

Specijalni zatvor

Posebno odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu "Zabela" (Specijalni zatvor) jedan je od najbezbjednijih zatvora u Srbiji, o čemu svjedoče zidovi viši od četiri metra kojima je ovaj zatvor opasan, četiri osmatračnice i blindirana metalna vrata debljine desetak centimetara, sa elektronskim otvaranjem i zatvaranjem. Svaki zatvorenik ima svoju ćeliju od sedam kvadrata, u kojoj se nalaze krevet, radni sto i mokri čvor. Zatvorenici mogu da prate i TV, ali samo ako ga donesu od kuće. Ovaj specijalni zatvor se prostire na 2.200 kvadratnih metara, ima više od 100 kamera koje 24 sata snimaju sve dijelove zatvora, okružen je zidom visokim šest metara i ima četiri stražarske kule.

Bez "ljubavne sobe", uz pancirno staklo

Prema pravilima o kućnom redu, zatvorenici ustaju u šest ujutru, a svjetla im se gase u 23.07, osim ukoliko ne izraze posebnu želju da gledaju neku emisiju na televiziji. Svakoga dana zatvorenici imaju pravo na dva sata šetnje, dok će su im posjete najužih članova porodice omogućene jednom mjesečno, u trajanju od sat vremena. Ovaj zatvor, za razliku od svih drugih, nema takozvanu "ljubavnu sobu" i prilikom posjeta zatvorenici ne mogu da dođu u direktan fizički kontakt sa svojim posjetiocima. U sobi za posjete zatvorenici pričaju sa svojim posjetiocima kroz pancirno staklo, putem interfona.

Bazen

Najpoznatiji srpski osuđenici, koji kazne služe u čuvenoj Zabeli, za razliku od kolega iz drugih zatvora, mnogo lakše podnose nesnosne vrućine jer im je svakog dana na raspolaganju bazen. Unutar zidina zdanja okruženog visokim ogradama i bodljikavom žicom uređena staza, opasana cvijećem, vodi pravo do sportsko-rekreativnog centra u sklopu kog je i plivalište, gotovo olimpijskih razmjera. Kao i na svakom gradskom bazenu, tik do ivice, stoji muškarac na čijoj majici piše "spasilac". I on je osuđenik, ali ima licencu spasioca. Na desetak metara od zatvorskog kupališta stoje sprave za vježbanje.

Ti osuđenici imaju pravo da dva sata dnevno provode u sportskom centru. Izuzetak su stanovnici sedmog paviljona, u kom trenutno, između ostalih, borave i Radomir Marković, Sretko Kalinić, Željko Milovanović, Aleksandar Simović, kao i osuđenici u takozvanom Alkatrazu - Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović i drugi. Oni mogu da šetaju samo u krugu svog paviljona.

