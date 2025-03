Republički hidrometeorološki zavod upozorava: Vjetar i obilne padavine u narednim danima

U Republici Srpskoj danas se u većini predjela biće vjetrovito uz jak, ponegdje na zapadu i u višim predelima i olujni južni vjetar, dok se u Hercegovini u naredna dva dana očekujje obilna kiša.

Izvor: Shutterstock

Na krajnjem sjeveru (regija oko rijeke Save) vjetar će biti slabiji.

Maksimalni udari vjetra od 40 do 70 kilometara na čas.

Tokom noći i sutra ujutro vjetar će oslabiti na sjeveru i zapadu, a na jugu i istoku će i dalje duvati jak do olujni jugo. Tokom popodneva vjetar će oslabiti u svim predjelima. Maksimalni udari vjetra na jugu i istoku od 40 do 70 kilometara na čas.

U Hercegovini se očekuje obilna kiša, naroito sutra i u utorak, 25. marta.

Danas se očekuje oko 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, sutra od 20 do 60 litara, a u utorak od 20 do 70 liatra kiše po metru kvadratnom.

Lokalno su mogući jači pljuskovi ponegdje i veće količine padavina.

Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u Hercegovini je moguća pojava i porast bujičnih vodotokova i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama, saopšteno je iz Republičkog gidrometeorološkog zavoda.