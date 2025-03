Strašna oluja prijeti da raseli više miliona ljudi u Australiji: "Ovako nešto nije se dogodilo 50 godina" (Foto)

Izvor: EPA-EFE/Jason O'Brien AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 1 / 9

Izvor: EPA-EFE/Jason O'Brien AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 2 / 9

Izvor: EPA-EFE/Jason O'Brien AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 3 / 9

AD

Izvor: EPA-EFE/JONO SEARLE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 4 / 9

Izvor: EPA-EFE/Jason O'Brien AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 5 / 9

Izvor: EPA-EFE/Jason O'Brien AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 6 / 9

AD

Izvor: EPA-EFE/Jason O'Brien AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 7 / 9

Izvor: EPA-EFE/JONO SEARLE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 8 / 9

Izvor: EPA-EFE/JONO SEARLE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Br. slika: 9 9 / 9