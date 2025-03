Detalji pronalaska tijela djevojčice u Savi: "Čekamo forenziku, nestanak dijeteta nije prijavljen"

Pronađeno je tijelo djevojčice starosti između sedam i osam godina zakačeno za splav na lijevoj obali Save na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tragična vijest da je djevojčica, starosti između sedam i osam godina, pronađena zakačena za splav u subotu noć potresla je Srbiju. Prema riječima kapetana Vladice Zdravkovića, treba sačekati forenziku da da svoj sud o tome šta se dogodilo.

Kapetan Zdravković ističe da će samo detaljna istraga utvrditi da li je smrt djevojčice koja je pronađena zakačena za splav na Novom Beogradu stupila nasilno ili nenasilno, ali ono što je posebno neobično u cijelom slučaju, ističe Zdravković, jeste da nestanak dijeteta nije prijavljen.

"Jedna od pretpostavki u tom slučaju je da dijete nije iz Srbije. Teško je utvrditi koji je uzrast djeteta, s obzirom na to da je ležalo dugo u vodi, a voda učini da se tijelo deformiše i da drugačije izgleda nego što jeste stvarno", kaže kapetan Zdravković.

"Dijete nije plutalo sve vrijeme u vodi?"

Detaljnom analizom forenzika će utvrditi kako je dijete došlo do vode, ističe kapetan Zdravković.

"Kada se izuzmu tragovi policajaca koji su vršili vađenje tog tijela, forenzika će utvrditi način kako je to dijete dospjelo do vode, da li je bilo zadesno utopljeno ili mu je nasilnim fizičkim putem oduzet život. Mislim da se to dogodilo u zimskom periodu, jer je hladno vrijeme, pa telo nije uspjelo da se raspadne da bi se svi tragovi uništili", kaže Zdravković.

Kapetan Zdravković kaže i da pretpostavlja da tijelo nije bilo sve vrijeme u vodi.

"Moja je pretpostavka da tijelo nije bilo konstantno u vodi, već da je bilo i na kopnu, jer oscilacija vodostaja stalno pada i raste. Tako i u ovom slučaju, sada je period visokog vodostaja, a kada dolazi do pada ili rasta vodostaja voda povlači sve sa obale. U slučaju ovog djeteta ono sto posto nije stalno plutalo površinom, jer bi to bilo uočeno. Ono je bilo negde u obali i kada je reka nadošla, tako je i tijelo povučeno i dospjelo do Beograda", kaže kapetan Zdravković za "Jutro na Blic".

(Blic/Mondo)