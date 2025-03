"Djecu smo vidjeli u prodavnici, ćutala su kao nijema": Vlasnica kuće u Brčkom i njen sin ostaju iza rešetaka

Djeca koja su pronađena u kući strave u Brčkom nalaze se na sigurnom, a neka su smještena u hraniteljske porodice.

Na prijedlog Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH je produžio pritvor za dva lica Z.Đ. (72) i A.Đ. (38) iz Brčko distrikta BiH za dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zapuštanje ili zlostavljanje djeteta.

Osnovni sud Brčko distrikta BiH je Rješenjem od 25.03.2025. godine utvrdio postojanje opštih i posebnih uslova za određivanje pritvora navedenim licima u trajanju od najduže dva mjeseca zbog postojanje naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumljičeni boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke. Vredi ukazati da su pronađena djeca i dalje zbrinuta na sigurno u privremnom smještaju, s time da je u međuvremenu Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Odjeljenja za zdravstvo Vlade Brčko distrikta BiH za osmoro djece odredilo i realizovalo trajniji smještaj u sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini", navodi se u saopštenju.

U daljem toku ovog postupka, Tužilaštvo nastavlja sprovoditi sve istražne radnje i aktivnosti sa svim raspoloživim kapacitetima, te javnost će biti informisana o važnim informacijama u obimu koji ne šteti istrazi.

Podsjetimo, kuća u kojoj su deca pronađena krajem februara nalazi se u u naselju Ivici u Brčkom. U nedovršenoj kući držana su deca starosti od godinu do 12 godina, a svi su izmešteni na bezbedno, dok je policija privela vlasnicu kuće i njenog sina istog dana kada su deca pronađena.

Komšije mislile da je u pitanju vrtić

Šta se događalo iza zatvorenih vrata u kući i dalje nije najjasnije. Komšije nisu izlazile pred novinare, a priča se da u čitavoj ulici živi rodbina pohapšenih. Novinari su krajem februara u Brčkom razgovarali sa nekoliko građana iz tog naselja, koji su rekli da nisu imali pojma da se toliko djece drži u kući, te navode da je vlasnica pričala kako "ima vrtić" i čuva djecu sezonskih radnika. Ipak, ističu da tu djecu nikad nisu viđali.

Prisjetili su se detalja prije oko dvije godine, kada je u jednu prodavnicu uvela troje djece, od čega su dva dječaka djelovali kao blizanci i jednu djevojčicu, koji su "ćutali kao da su bili nijemi". Tada je pričala kako ih vodi kod frizera.

Utvrđen identitet 19 mališana

Prošle sedmice su se o ovom slučaju oglasili i šef policije Brčko distrikta Goran Pisić i v.d. glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH Radmilo Ivanović. Oni su tada istakli da je utvrđen identitet 19 mališana.

"Za 14 je utvrđeno na osnovu ličnih dokumenata koje su imali ili koje su donijeli roditelji. A za petoro djece imamo podatke ko su i šta su na osnovu izjava ostale djece koja su rekla kako se zovu, ko su im roditelji. Za preostolo dvanestoro djece još uvijek nemamo pouzdane podatke o kome se radi, ko su zaista oni. Imamo ime i prezime, ali mi ne znamo da li je to zaista to lice, da li je to adekvatno ime i prezime", rekao je tužilac Ivanović.

Govoreći o uzrastu, bilo je sedmoro djece od dve do tri godine, šestoro od četiri do šest godina, troje od sedam do devet godina i dvoje imamo uzrasta od 10 do 12 godina. On je rekao da su u kući bile 23 djevojčice i osam dječaka.

"Za njih 18 je poznato mjesto rođenja. Njih šestoro rođeno je u Italiji, u Rimu, u Hrvatskoj u Zagrebu je rođeno petoro, jedno je rođeno u Rijeci. U Šapniji, tačnije u Barseloni je rođeno dvoje djece, jedno u Francuskoj u Nici, i u BiH je rođeno dvoje djece", rekao je Ivanović.

