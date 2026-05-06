Pronađena droga: Muškarac iz Laktaša uhapšen nakon napada na policiju

Policija u Laktašima uhapsila K.U. zbog sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Prema informacijama iz policije, K.U. je uhapšen nakon što je tokom kontrole putničkog vozila, u kojem se nalazio kao putnik, kod njega pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Tokom postupanja, osumnjičeni je fizički napao policijske službenike i pružao aktivan otpor prilikom lišenja slobode. U incidentu su povrijeđeni i policajci i osumnjičeni, kojima je ukazana ljekarska pomoć.

Takođe, kod lica D.B. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 1,61 g/kg.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a dalji rad na dokumentovanju predmeta je u toku.

