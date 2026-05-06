logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađena droga: Muškarac iz Laktaša uhapšen nakon napada na policiju

Pronađena droga: Muškarac iz Laktaša uhapšen nakon napada na policiju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policija u Laktašima uhapsila K.U. zbog sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Prema informacijama iz policije, K.U. je uhapšen nakon što je tokom kontrole putničkog vozila, u kojem se nalazio kao putnik, kod njega pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Tokom postupanja, osumnjičeni je fizički napao policijske službenike i pružao aktivan otpor prilikom lišenja slobode. U incidentu su povrijeđeni i policajci i osumnjičeni, kojima je ukazana ljekarska pomoć.

Takođe, kod lica D.B. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 1,61 g/kg.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a dalji rad na dokumentovanju predmeta je u toku.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Laktaši hapšenje droga napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ