logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Istočnom Sarajevu: Muškarac i žena napali maloljetnika, a zatim i policajca

Drama u Istočnom Sarajevu: Muškarac i žena napali maloljetnika, a zatim i policajca

Autor Dragana Božić
0

Muškarac M.L. uhapšen je zajedno sa ženom M.M. u Istočnom Sarajevu jer je verbalno i fizički napao maloljetno lice iz Istočne Ilidže nanijevši mu tjelesne povrede, a zatim je napao i policajca.

Muškarac i žena uhapšeni zbog napada na policajca Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

M.L. je prijetio pištoljem policajcu, te ispalio hitac kada je policijski službenik pokušao da mu oduzme oružje, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

M.M. je potom uzela vatreno oružje i bacila u blizini jedne trgovinske radnje, u namjeri da ga sakrije.

Pretragom terena policija je pronašla pištolj.

Muškarac iz Istočne Ilidže M.L. uhapšen je u ponedjeljak, 4. maja, oko 20.00 časova zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

Uhapšena je i žena iz Ilidže M.M. zbog osnova sumnje da je počinila krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i pomoć počiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

M.L. je nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Istočno Sarajevo napad policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ