Drama u Istočnom Sarajevu: Muškarac i žena napali maloljetnika, a zatim i policajca

Muškarac M.L. uhapšen je zajedno sa ženom M.M. u Istočnom Sarajevu jer je verbalno i fizički napao maloljetno lice iz Istočne Ilidže nanijevši mu tjelesne povrede, a zatim je napao i policajca.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

M.L. je prijetio pištoljem policajcu, te ispalio hitac kada je policijski službenik pokušao da mu oduzme oružje, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

M.M. je potom uzela vatreno oružje i bacila u blizini jedne trgovinske radnje, u namjeri da ga sakrije.

Pretragom terena policija je pronašla pištolj.

Muškarac iz Istočne Ilidže M.L. uhapšen je u ponedjeljak, 4. maja, oko 20.00 časova zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

Uhapšena je i žena iz Ilidže M.M. zbog osnova sumnje da je počinila krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i pomoć počiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

M.L. je nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

(Srna)