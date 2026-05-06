Drama u Istočnom Sarajevu: Muškarac i žena napali maloljetnika, a zatim i policajca

Muškarac M.L. uhapšen je zajedno sa ženom M.M. u Istočnom Sarajevu jer je verbalno i fizički napao maloljetno lice iz Istočne Ilidže nanijevši mu tjelesne povrede, a zatim je napao i policajca.
M.L. je prijetio pištoljem policajcu, te ispalio hitac kada je policijski službenik pokušao da mu oduzme oružje, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
M.M. je potom uzela vatreno oružje i bacila u blizini jedne trgovinske radnje, u namjeri da ga sakrije.
Pretragom terena policija je pronašla pištolj.
Muškarac iz Istočne Ilidže M.L. uhapšen je u ponedjeljak, 4. maja, oko 20.00 časova zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.
Uhapšena je i žena iz Ilidže M.M. zbog osnova sumnje da je počinila krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i pomoć počiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.
M.L. je nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
