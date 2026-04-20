"Imali su čakije i letve": Osnovci napadnuti u Mostaru, policija traga za počiniocima

U mostarskom naselju Zalik protekle nedjelje dogodio se incident u kojem je grupa nepoznatih osoba napala grupu učenika osnovne škole.
Slučaj je odmah prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čiji službenici intenzivno tragaju za počiniocima.
Iz policije su potvrdili da su preduzete sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja.
"Prijava je zaprimljena, postupamo po njoj i tragamo za počiniocima", izjavila je portparolka MUP-a HNK, Ilijana Miloš.
Prema svjedočenju majke jednog od napadnutih dječaka, incident se dogodio u večernjim satima. Meta napada bilo je nekoliko djece, među kojima i njen 14-godišnji sin.
"Srećom, djeca nisu povrijeđena, a pozvana je i policija", izjavila je majka za portal "Bljesak".
Prema saznanjima roditelja, grupa koja je izvršila napad koristila je letve i čakije.