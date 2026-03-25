Nevjerovatan snimak iz Mostara: Radnica u prodavnici se goloruka suprotstavila pljačkašu s puškom

U mostarskom naselju Zalik sinoć oko 20 sati došlo je do pokušaja pljačke u kojem je hrabra prodavačica zaustavila pljačkaša koji je ušao s automatskom puškom.

Izvor: Klix - screenshot

Na snimku s nadzorne kamere, koji je dostavljen portalu Klix.ba, vidi se kako muškarac obučen u crnu jaknu ulazi u trgovinu te nakon kraćeg vremena iz unutrašnjosti jakne vadi automatsku pušku.

Hrabra radnica je stala pred pljačkaša prilikom čega je došlo do naguravanja i borbe za pušku. Pljačkaš je nemilosrdno udarao ženu šakom u glavu, ali ona nije popustila.

U jednom trenutku je došlo i do rafalne pucnjave iz puške, ali na sreću niko nije ranjen.

Iz MUP-a HNK su saopštili da je Policijskoj upravi Mostar prijavljeno da je u naselju Zalik, u jednoj prodavnici došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole. Po izjavi radnice, u objekat je ušlo nepoznato muško lice naoružano automatskom puškom, te tražilo novac pri čemu je došlo do naguravanja između počinioca i radnice prodavnice, nakon čega dolazi do pucnja iz vatrenog oružja - puške. Nakon događaja počinilac se udaljio s lica mjesta, a policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na pronalasku istog", saopšeno je iz MUP-a HNK.

Izvor: Klix - screenshot

Hrabra radnica zove se Fikreta Fajić, a nakon napada za Mostarski radio je rekla da je psihički dobro podnijela sve uprkos bolovima koje trenutno ima.

"Više me šokiralo kada sam pogledala djecu kući, kad sam došla nego sve to što se dešavalo. Trenutno više osjećam ljutnju što mi neko djecu može prepasti bezveze, ne znam šta bih vam rekla, osjećam tu bol, a emocije su pomiješane", pojasnila je Fajić.

Prisjećajući se kobne noći, kaže da je prišla muškarcu jer je mislila da treba pomoć, kada joj je tiho rekao: "Predaj pazar" te izvadio pušku.

"Ja sam u tom momentu samo krenula pušku da uzmem i to je bio kraj našeg čitavog razgovora. Znači, on više nije progovarao, nije ništa, niti sam ja puštala pušku", navela je ona.

Pojašnjava da mu samo nije htjela dopustiti da uperi pušku prema njoj.

"Tri puta je puška opalila kada me oborio, to vidite na snimku, što se ja mogu prisjetiti... Pomislila sam borićemo se za pušku pa šta bude", ispričala je Fajić.

Dalje kaže da je kod pulta podigao pušku i nju i pokušao da pobjegne.

"Mene je bilo strah prepustiti mu pušku jer nisam bila sigurna da, kad se okrene, neće pucati u mene. Tako da sam i ja s puškom i sa njim izašla pred radnju i tu me oborio opet pred radnjom i nekoliko puta me udario u glavu i tu sam, jesam li mahala i kako li popustila, i on je uzeo pušku i otišao između zgrada", rekla je Fajić.

Kaže da se sve dobro završilo, ispred su bili i građani te su hitna pomoć i policija došli jako brzo.

"Moja porodica me sinoć dočekala u kući. Čak i dosta njih, od vlasnika radnje do njegove familije. Znači, apsolutno, svi su bili u kući, u bolnici", dodala je ona.

Kaže da još nije svjesna da je heroj dana i da bi većina ljudi uradila isto. Na konstataciju da će neko shvatiti i prepoznati šta sve može jedna žena, ona je kratko i simbolično rekla:

"Čudo".