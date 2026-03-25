Policija o brutalnom napadu kod Mostara: Jedna osoba teško povrijeđena, izazvan i sudar

Jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede kada je nekoliko maskiranih muškaraca juče palicama napalo osobe koje su se nalazile u automobilu, u mostarskom mjestu Potoci. Za počiniocima se još uvijek traga.

Prema snimku s mjesta događaja, nekoliko osoba s bijelim fantomkama na glavi zaustavilo je vozilo nasred saobraćajnice. Napadači su potom, naoružani palicama, počeli razbijati automobil, nakon čega su fizički nasrnuli na vozača.

U trenutku napada došlo je i do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo napadnuto vozilo Citroen C4 i putničko motorno vozilo Renault Clio, pri čemu je vozač Clia zadobila lake tjelesne povrede.

Incident je, na magistralnom putu M17 prijavljen je PS Mostar Sjever juče oko 07:30 časova.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta i obavili uviđaj, kojom prilikom je utvrđeno oštećenje na vozilu marke Citroen C4, dok su u unutrašnjosti vozila uočeni tragovi baklje", navedeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanoskog kantona.

Osba koja je zadobila teške tjelesne povrede je prevezena u bolnicu Južni logor.

Iz policije su, dok se ne završe policijske radnje, odbili spekulisati o motivima nesreće, ali tvrde da je "ovo prvi ovakav slučaj ove godine te da je u prethodnoj godini bilo nekoliko sličnih incidenata".

Prema pisnaju pojedinih medija, u pitanju je navijački obračun.