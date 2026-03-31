Banjalučka policija identifikovala učesnike sukoba s hrvatskim konzulom

Autor Nikolina Damjanić
Banjalučka policija je identifikovala osobe koje su učestvovale u sukobu sa konzulom prvog reda u Banjaluci koji je prijavljen policiji 29. marta oko 4.15 časova.

Riječ je o Banjalučanima inicijala V. V, D. B. i M. Z, te državljanima Hrvatske P. L. i D. L, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta biće pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja vrijeđanje, tuča i fizički napad.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Podsjećamo, Davor Pranjić, potpredsjednik Republike Srpske, saopštio je na svojoj Facebook stranici da je u Banjaluci napadnut konzul prvog reda Republike Hrvatske, te da je tu vijest primio sa ozbiljnom zabrinutošću. Napad je osudio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, dok je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini zatražila hitnu istragu.

