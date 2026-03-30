Hrvatski konzul napadnut u Banjaluci: Oglasio se i Davor Pranjić

Konzul Republike Hrvatske i njegov brat napadnuti su u centru Banjaluke. Grupa nepoznatih osoba ih je vrijeđala i fizički napala.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Konzul Republike Hrvatske i njegov brat fizički su napadnuti u nedjelju navečer u samom centru Banjaluke. Kako piše Srpskainfo, napad se dogodio dok su se vraćali s večere, a tortura nepoznatih napadača trajala je više od pola sata.

Incident je počeo kada je grupa nepoznatih osoba presrela konzula i njegovog brata u centru grada. Napadači su ih prvo gađali grudvama snijega, nakon čega je uslijedilo vrijeđanje, da bi na kraju došlo i do fizičkog nasrtaja.

Konzul i njegov brat su, prema informacijama istog portala, jedva uspjeli pobjeći napadačima nakon dugotrajnog maltretiranja. O svemu su obaviješteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pranjić: Ozbiljno narušavanje sigurnosti

Povodom ovog incidenta oglasio se potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić, koji je najoštrije osudio napad na diplomatskog predstavnika.

"Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike. Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sigurnosti i produbljuju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebno među pripadnicima hrvatskog naroda", poručio je Pranjić.

Pranjić je istakao da je u stalnoj komunikaciji s nadležnim institucijama te da očekuje hitno rasvjetljavanje događaja i pronalaženje počinilaca. Naglasio je da sigurnost, vladavina prava i zaštita diplomata moraju biti neupitni temelji društva.