Elementarna nepogoda u Banjaluci: Vanredna situacija proglašena u više mjesnih zajednica

Štab za vanredne situacije Banje Luke proglasio je danas vanrednu situaciju na dijelu teritorije grada Banje Luke, odnosno u mjesnim zajednicama koje su najviše pogođene obilnim snježnim padavinama.

Izvor: Grad Banjaluka

Vanredna situacija usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama proglašena je u sljedećim mjesnim zajednicama: Stričići, Pavići, Donja Kola, Kola, Bočac, Agino Selo, Ljubačevo, Krmine, Krupa na Vrbasu, Rekavice 1 i 2, Karanovac, Starčevica Debeljaci, Priječani, Startinska, Bronzani Majdan, Kmećani, Goleši i Česma.

"Štab je donio i zaključak da se formira Stručno-operativni tim za rješavanje izazova nastalih usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama, koji je ovlašten da u ime Štaba razmotri i predloži donošenje naredbe o mobilizaciji i upotrebi snaga i sredstava za zaštitu i spasavanje na području Banjaluke a za potrebe rješavanja izazova nastalih usljed vanredne situacije", objavila je Gradska uprava Banjaluke.