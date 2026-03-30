logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elementarna nepogoda u Banjaluci: Vanredna situacija proglašena u više mjesnih zajednica

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Štab za vanredne situacije Banje Luke proglasio je danas vanrednu situaciju na dijelu teritorije grada Banje Luke, odnosno u mjesnim zajednicama koje su najviše pogođene obilnim snježnim padavinama.

Vanredna situacija proglašena u više banjalučkih mjesnih zajednica Izvor: Grad Banjaluka

Vanredna situacija usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama proglašena je u sljedećim mjesnim zajednicama: Stričići, Pavići, Donja Kola, Kola, Bočac, Agino Selo, Ljubačevo, Krmine, Krupa na Vrbasu, Rekavice 1 i 2, Karanovac, Starčevica Debeljaci, Priječani, Startinska, Bronzani Majdan, Kmećani, Goleši i Česma.

"Štab je donio i zaključak da se formira Stručno-operativni tim za rješavanje izazova nastalih usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama, koji je ovlašten da u ime Štaba razmotri i predloži donošenje naredbe o mobilizaciji i upotrebi snaga i sredstava za zaštitu i spasavanje na području Banjaluke a za potrebe rješavanja izazova nastalih usljed vanredne situacije", objavila je Gradska uprava Banjaluke.

Tagovi

Banjaluka vanredna situacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

