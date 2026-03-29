Kneževo pod snijegom od jednog metra, stanovnici upozoravaju na opasnost po krovove i puteve

Opština Kneževo jedna je od najpogođenijih snježnim padavinama u Republici Srpskoj, gdje visina snježnog pokrivača trenutno dostiže i do jednog metra, kažu mještani.

Izvor: Glas Kotor Varoša

Snijeg pada neprekidno od petka, stvarajući velike probleme građanima, a i pored angažovanja službi na čišćenju, situacija ostaje teška, pišu Nezavisne novine.

Padavine podsjećaju na snježnu situaciju prije dvije godine, kada je Kneževo takođe bilo među najpogođenijim opštinama.

Mještani upozoravaju da je mokar i težak snijeg opasan za krovove kuća i pomoćnih objekata, te apeluju na vozače da putevima prema Kneževu iz pravca Banjaluke i Kotor Varoša ne kreću bez zimske opreme jer su uslovi za vožnju izuzetno otežani.