Vozač iz Kneževa pobjegao nakon udesa, pa uhapšen

Policija u Kneževu uhapsila je vozača iz ovog mjesta S.Đ. jer je pobjegao nakon saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Ovaj vozač odbio je da se zaustavi na jasan znak policajaca, kao i test na drogu, pa će protiv njega pred nadležnim sudom biti pokrenut prekršajni postupak.

U saopštenju je navedeno i da su pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili lice iz ovog grada čiji su inicijali C.G. nakon što su kod njega pronašli spid i 12 tableta za koje nije posjedovalo medicinsku dokumentaciju.

(Srna)