"Elektrokrajina": Više opština bez struje zbog kidanja provodnika i obrušavanja granja

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Na dijelu distributivnog područja "Elektrokrajine" jutros se bilježe kvarovi na srednjenaponskim dalekovodima prozrokovani snježnim padavinama, odnosno kidanjem provodnika pod teretom mokrog snijega i obrušavanja granja preko stubova i vodova, saopštili su.

Snijeg izazvao kvarove na srednjenaponskim dalekovodima u Banjaluci i širem području Izvor: Elektrokrajina

Na teritoriji Banjaluke u kvaru je dalekovod Bukvalek, te dijelovi dalekovoda prema Debeljacima, Čokorima, Stričićima i Krminama.

Veći broj kvarova na srednjenaponskoj mreži bilježi se na područjima opština Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Novi Grad, Krupa na Uni i Prijedor, dok je na ostalom distributivnom području "Elektrokrajine" manji broj povremenih kvarova na srednjenaponskim dalekovodima.

Sve raspoložive elektromonterske ekipe su od ranog jutra na terenu i u teškim uslovima rade na sanaciji kvarova na mreži, pogotovo u brdskim i šumovitim predjelima gdje dinamiku radova usporavaju neprohodni lokalni putevi i trase do lokacija kvarova, navedeno je u saopštenju.

