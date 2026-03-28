Ekipe na terenu: Kvarovi na dalekovodima zbog snijega, brojna mjesta bez struje (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Na području Banjaluke u kvaru je više dalekovoda, veći broj prekida u isporuci električne energije bilježi se na području Čelinca, Prijedora i Novog Grada, a elektromonterske ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Na širem distributivnom području koje je u nadležnosti "Elektrokrajine" bilježe se kvarovi na srednjonaponskim dalekovodima prouzrokovani snježnim padavinama, odnosno kidanjem provodnika pod teretom mokrog snijega i obrušavanjem granja preko stubova i vodova, navedeno je u saopštenju.

Na području Banjaluke u kvaru je više dalekovoda na dijelovima rejona Bronzanog Majdana, Manjače, Krupe na Vrbasu i Potkozarja.

Na srednjonaponskim dalekovodima "Elektrokrajine" jutros se veći broj prekida u isporuci električne energije bilježi na područjima terenskih jedinica Čelinac, Prijedor i Novi Grad, dok se na ostalom distributivnom području bilježi manji broj kvarova na srednjonaponskoj mreži.

Sve raspoložive elektromonterske ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvarova s ciljem što bržeg uspostavljanja urednog napajanja električnom energijom svih korisnika, istakli su iz "Elektrokrajine".

U saopštenju se navodi da je u noći izmeću petka i subote, 27. i 28. marta, došlo je do ispada 110-kilovoltnog dalekovoda u vlasništvu "Elektroprenosa BiH" za opštine Mrkonjić Grad i Šipovo, čime su obje kompletne lokalne zajednice na nekoliko časova ostale bez električne energije, što se jutros ponovilo za područje Šipova.

U petak, 27. marta, zabilježen je i ispad visokonaponskog dalekovoda "Elektroprenosa BiH" od Bočca do Banjaluke, što je na pola časa ostavilo bez napajanja dijelove gradskih banjalučkih naselja, kao i višečasovni prekid napajanja 110-kilovoltnog dalekovoda za opštine Kozarska Dubica i Novi Grad.

Otklanjanje kvarova je u toku. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

elektrokrajina struja snijeg

Još iz INFO

