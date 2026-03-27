Snijeg pravi kvarove na dalekovodima: Bez struje dijelovi Banjaluke i još sedam gradova

Autor Dragana Božić
Na širem distributivnom području ODS “Elektrokrajina” sinoć i jutros je došlo do kvarova na više srednjenaponskih dalekovoda prozrokovanih vremenskim neprilikama, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Bez struje zbog snijega dio Banjaluke i još sedam gradova Izvor: Shutterstock

"Jutros u 9 časova na teritoriji Banjaluke u kvaru je nekoliko dalekovoda, uglavnom na ruralnom području Manjače i Bronzanog Majdana, a veći broj prekida u isporuci električne energije se bilježe i na SN mreži u terenskim jednicama Čelinac, Mrkonjić Grad, Prijedor i Novi Grad. Manji broj kvarova je evidentiran na području Kozarske Dubice, Gradiške i Srpca, dok u Prnjavoru i Laktašima trenutno nema prekida u napajanju preko SN vodova", stoji u saopštenju Elektrokrajine.

Kako su naveli, sve raspoložive elektromonterske ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvarova u cilju što brže uspostave urednog napajanja električnom energijom svih korisnika.

Prema objavi Srđana Mazalice, rukovodioca Operativnog područja Banjaluka u Elektroprenosu i pojedini dijelovi Banjaluke trenutno su bez struje.

