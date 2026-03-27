Snijeg pravi kvarove na dalekovodima: Bez struje dijelovi Banjaluke i još sedam gradova

Na širem distributivnom području ODS “Elektrokrajina” sinoć i jutros je došlo do kvarova na više srednjenaponskih dalekovoda prozrokovanih vremenskim neprilikama, saopšteno je iz ovog preduzeća.

"Jutros u 9 časova na teritoriji Banjaluke u kvaru je nekoliko dalekovoda, uglavnom na ruralnom području Manjače i Bronzanog Majdana, a veći broj prekida u isporuci električne energije se bilježe i na SN mreži u terenskim jednicama Čelinac, Mrkonjić Grad, Prijedor i Novi Grad. Manji broj kvarova je evidentiran na području Kozarske Dubice, Gradiške i Srpca, dok u Prnjavoru i Laktašima trenutno nema prekida u napajanju preko SN vodova", stoji u saopštenju Elektrokrajine.

Kako su naveli, sve raspoložive elektromonterske ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvarova u cilju što brže uspostave urednog napajanja električnom energijom svih korisnika.

Prema objavi Srđana Mazalice, rukovodioca Operativnog područja Banjaluka u Elektroprenosu i pojedini dijelovi Banjaluke trenutno su bez struje.

Дио конзума Бањалуке (Центар 2, Паприковац) остао је без напона. Десио се квар на далеководу из ХЕ Бочац који напаја један од два трансформатора. Пребацујемо терет на други трафо, већина ће добити напон врло брзо. Екипа иде на Мањачу да ријеши квар. Узрок је мокар и тежак снијег. — Срђан Мазалица (@SrdjanMazalica)March 27, 2026

