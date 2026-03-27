Snježni haos u Hrvatskoj: Vjetar paralisao saobraćaj, u Zagrebu otkazana nastava

Autor Dragana Božić
Snijeg i jak vjetar izazvali su brojne probleme u saobraćaju u Hrvatskoj, a u Zagrebu je u osnovnim i srednjim školama otkazana nastava.

Snijeg u Hrvatskoj, otkazana nastava u Zagrebu Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Iz Gradske uprave su naveli da će dječiji vrtići raditi, ali se preporučuje da djeca ostanu kod svoje kuće.

Vjetar je u mnogim lokalnim zajednicama obarao drveća na put što je izazvalo poremećaje u saobraćaju, u Zagrebu i u javnom prevozu, gdje jedan broj tramvajskih i autobuskih linija ne saobraća, prenose hrvatski mediji.

Kod Psihijatrijske bolnice u Zagrebu palo je stablo i ne može joj se prići, a ekipe rade na raščišćavanju.

Pruga na dionici Vrbovsko – Moravice zatvorena je za saobraćaj za vozove zbog tehničkih poteškoća na infrastrukturi, kao i na dionici Bjelovar - Kloštar.

Zbog snijega u Gorskom kotaru i Lici na snazi su ograničenja za kamione sa prikolicama.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas crveni meteoalarm za zarebačku i riječku regiju gdje se očekuju udari vjetra do 90, odnosno 110 kilometara na čas, kao i za gospićku gdje se očekuje i do 20 centimetara novog snijega. 

Ovako je jutros u Banjaluci:

(Srna)

