U Sloveniji zatvorene škole i vrtići, preko 20 hiljada ljudi bez struje

Jak vjetar koji je zahvatio Sloveniju ostavio je bez struje više od 21.500 potrošača Elektro Maribora, a i danas je u 47 opština na na sjeveru zemlje na snazi crveni meteoalarm zbog čega ne rade pojedine škole i vrtići.

Izvor: Shutterstock

Bez struje je i nekoliko stotina korisnika na području Elektro Celje, oko 2.200 korisnika na području Elektro Ljubljane, a nestanci se prijavljuju i iz Gorenjske i područja Primorske, prenosi RTV Slovenija.

Radi bezbjednosti djece, škole i vrtići u Gorenjskoj ostaju zatvoreni, i to u opštinama Jesenice, Radovljica, Tržič i Predvor, kao i u opštinama Bovec i Kobarid.

Vatrogasci, radnici putarske i komunalne službe, kao i radnici elektropreduzeća, tokom noći radili su na otklanjanju posljedica sjevernog vjetra, uglavnom su uklanjali oboreno drveće na području Celja, Kranja, Maribora i Murske Sobote.

Snijeg pada u pojedinim mjestima u istočnoj Sloveniji, a ponegdje ostaje i na tlu. Prema centralnoj i zapadnoj Sloveniji nema padavina, ali duva jak vjetar.

Zbog zimskih uslova na putevima Novo Mesto–Metlika, Štrekljevec–Jugorje i Soteska–Črmošnjice–Črnomelj važi zabrana kretanja teretnih vozila iznad sedam i po tona.

