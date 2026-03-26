Prevozio 40 putnika: Voz kod Bjelovara iskočio iz šina, naletio na srušeno drvo

Autor D.V.
Tri osobe su lakše povrijeđene kada je putnički voz sa 40 putnika iskočio danas iz šina u Hrvatskoj. Do nesreće kod Bjelovara došlo je jer je voz naletio na srušeno drvo na pruzi.

Prevozio 40 putnika: Voz kod Bjelovara iskočio iz šina, naletio na srušeno drvo Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Putnički voz iskočio je danas iz šina između stanica Bjelovar i Kloštar, u Hrvatskoj, nakon što je naletio na srušeno drvo na pruzi.

Kako su saopštili iz HŽ Putničkog prevoza, riječ je o vozu broj 787 koji je vozio na relaciji Glavna stanica Zagreb - Virovitica. Nesreća se dogodila u 17.40 časova.

U vozu se nalazilo četrdesetak putnika, a prema prvim informacijama lakše su povrijeđene tri osobe. Na mjesto događaja upućene su hitne službe.

Zbog nesreće je pruga na dionici Bjelovar - Kloštar zatvorena za saobraćaj. U toku je organizacija zamjenskog prevoza putnika autobusima.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ