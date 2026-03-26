Saborski zastupnik traži od Vlade Hrvatske da Stanivukovića proglasi nepoželjnom osobom

Ovaj zahtjev bi, tvrdi Peternel, ukoliko bude usvojen, značio zabranu ulaska Stanivukoviću ne samo u Hrvatsku, već i u sve ostale zemlje šengenskog prostora.

Saborski zastupnik Igor Peternel najavio je da će Klub stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista zvanično zatražiti od Vlade Hrvatske da gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića, proglasi nepoželjnom osobom (persona non grata). Ovaj zahtjev bi, tvrdi Peternel, ukoliko bude usvojen, značio zabranu ulaska Stanivukoviću ne samo u Hrvatsku, već i u sve ostale zemlje šengenskog prostora.

''U najkraćem mogućem roku, kao saborski Klub iskoristit ćemo poslovničke mogućnosti da zatražimo zaključkom od Vlade da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj, a time i u ostalim zemljama šengenskog prostora", rekao je Peternel na konferenciji za novinare.

Peternel je na konferenciji za novinare istakao da će njegov klub iskoristiti sve poslovničke mogućnosti kako bi Vlada donijela ovakav zaključak. On je naglasio da se u ovom slučaju ne radi o običnom građaninu, već o gradonačelniku velikog grada, te da je neophodno detaljno ispitati njegove motive boravka u Hrvatskoj.

"Bitno je da se utvrdi o čemu se tačno radi i za koga on agituje", poručio je Peternel, dodajući da je simptomatično što Stanivuković "produkuje incidente iz dana u dan".

Iz stranke DOMiNO je saopšteno da gradonačelnik Banjaluke svojim ponašanjem izaziva nepotrebne tenzije.

Povod za ovakvu oštru reakciju hrvatskih parlamentaraca bio je incident na graničnom prelazu kod Stare Gradiške. Naime, Stanivukoviću je policija izdala dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 evra nakon što je odbio da dopusti pretres ličnog prtljaga.

Nakon povratka u Republiku Srpsku, gradonačelnik Banjaluke je optužio hrvatsku policiju za diskriminaciju, navodeći da je bio izložen dodatnim provjerama "samo zato što je Srbin i pravoslavac".

(Index)