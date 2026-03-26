Stanivuković o odluci Ustavnog suda RS: "To nas ne zabrinjava, imamo plan B"

Autor Haris Krhalić
0

Draško Stanivuković komentarisao je odluku Ustavnog suda RS o subvencijama za vrtiće, a govorio je i besplatnim placevima, "civilnom roku" kao i stipendijama.

Stanivuković podnio krivične prijave u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ustavni sud utvrdio je juče da Pravilnik o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi na teritoriji grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Ustavni sud je ocijenio da se osnov normativne neusaglašenosti kasiranog pravilnika sa višim opštim pravnim aktima ogleda u tome što je gradonačelnik Grada Banjaluka njegovim donošenjem prekoračio svoja ustavna ovlašćenja.

Danas se oglasio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je poručio kako ga ova odluka ne uznemirava.

"Odluka Ustavnog suda kojom se ukida subvencionisanje boravka djece u privatnim vrtićima nas ne uznemirava, jer imamo plan B i nastavićemo da redovno isplaćujemo podršku našim roditeljima i djeci."

Stanivuković je najavio i kako će u narednim sedmicama donositi odluke o:

  • povećanjima subvencija za boravak u privatnim vrtićima;
  • podjeli besplatnih placeva po postojećim rang listama, nakon što je nedavno usvojen Zakon o stvarnim pravima koji je omogućio početak realizacije ove važne mjere;
  • povećanju stipendija za studente i srednjoškolce, kao i proširenje obima subvencionisanja javnog prevoza za dodatne kategorije našeg društva i druge mjere koje provodimo.

Dotakao se gradonačelnik i "civilnog roka".

"Što se tiče civilnog roka, bez obzira na odbijanja i osporavanja od strane Skupštine Grada, on će biti uspješno realizovan u Banjaluci, a nakon pobjede biće sproveden i u cijeloj Republici Srpskoj. Sprovešćemo ga na način koji će donijeti korist i mladima i društvu u cjelini – kroz jačanje discipline, fizičke spremnosti i osjećaja odgovornosti, ali i spremnosti na djelovanje usljed elementarnih nepogoda", poručio je Stanivuković i dodao:

"Na ovaj način mladi će steći važne vještine i navike koje će ih učiniti odgovornijim, spremnijim i sigurnijim u svim izazovima koji su pred njima."

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

