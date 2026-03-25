Stanivuković ponudio put u London "tviter kritičarima" da se uslikaju ispred zgrade nalik Palasu (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tokom diskusije u Skupštini grada osvrnuo se na nedavnu posjetu Birmingemu i Mančesteru, te iznenadio prisutne ponudom da plati put nekolicini ljudi sa Tvitera koji često kritikuju projekte u Banjaluci.

Tokom rasprave o izmjenama regulacionih planova, Stanivuković je komentarisao situaciju na javnim raspravama koje se organizuju u Gradskoj upravi.

"Razgovara se, hiljade ljudi imaju svoje želje, ali ne može sve bez gradonačelnika. Uvijek može biti korektivno. Kada je bila rasprava o izmjenama za naselje Rosulje, nije bilo ni pola sale, a tu živi 7.000 do 8.000 ljudi. Došli su ljudi iz Centra za životnu sredinu i pet onih standardnih sa Tvitera kojima ništa ne valja. Njima ne valja ni Kupusište, ni spomenik Tvrtku, ni park kod Delte, ni Park Oslobođenja", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je potom govorio o svojoj nedavnoj posjeti evropskim gradovima i njihovoj arhitekturi.

„Bio sam u Birmingemu i Mančesteru. Na raskrsnici jedna zgrada je iz 1850. godine, na drugom ćošku zgrada nastala nakon 70 godina, u popularnom brutalizmu, a na trećem uglu moderna visoka staklena zgrada. Kažem našim stručnjacima da dođu i komentarišu kako bi to bilo kod nas. Ljudi, ima šmeka“, rekao je on.

Zatim je rekao da je u Londonu vidio sličnu zgradu kako treba da izgleda hotel Palas u Banjaluci, za koje kaaže, dobija kritike.

„U Londonu, hotel Palase, imam sliku – identično rješenje. Ispred stara zgrada naslonjena na novu staklenu. Da naši stručnjaci kažu da je London katastrofa i da bi ga popljuvali, to bi bila divota. Evo, od sebe ću platiti put za sedam-osam ovih tviteraša da se slikaju pored toga. Zgrada je porediva, stari objekat je odmah iza nove zgrade, isto kao naš Zepter, samo je on ljepši. Ljudi uklopljeno i moćno izgleda, ali kod nas sam ja nagori – kod nas ne valja. Ljudi u Londonu se slikaju pored toga, ali naši bolje znaju.“

Na kraju, Stanivuković je komentarisao i zeleni ambijent u evropskim gradovima.

„Da vidite koliko drveća ima kod nas, a koliko nema u Birmingemu i Mančesteru. Tamo su industrijske zone i nema drveta, to je neka nova moda", rekao je on.,

Podsjećamo, u toku je sjednica Skupštine grada Banjaluka, na čijem je dnevnom redu 49 tačaka, od kojih se 20 odnosi na izmjene regulacionih planova.