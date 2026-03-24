Stanivuković o zadržavanju na granici: "Dobio sam poruku Soreke, zvao me Konaković, upućena protestna nota"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obratio se povodom privođenja na granici Stara Gradiška.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković obratio se danas na vanrednoj pres konfereciji, koja je održana ispred hrvatskog konzulata u Banjaluci.

Stanivuković je sinoć priveden na graničnom prelazu Stara Gradiška zbog toga što, kako kaže, nije dozvolio da ga 14. put zadržavaju, pretresaju i uzimaju privatne stvari te da ih pregledaju službeni psi.

Advokat Borko Gavrilović obratio se prvi i najavio kako će biti angažovani pravnici u cilju pokretanja više procedura pred oranganima BiH, obmbudsmanom ali i prema tijelima EU sa sve u cilju obezbjeđenja prava.

Stanivuković je na početku podsjetio zbog čega je, prema njegovom mišljenju, sve počelo.

„Jasno je nama Srbima u Repulici Srpskoj ko je poželjan ko nije, ko prelazi granicu bez da i da pasoš. Stanivuković je kriv što je Srbin i pravoslavac i što je posjetio Liku i Dalmaciju. Meni ovo politički ne treba, ja želim da živim i sa Hrvatima i Bošnjacima. Kada sam posjetio Liku i Dalmaciju, u koju ću ići dok mi ne zabrane ulaz a ne vidim razlog za to, tamo sam poslao samo lijepe poruke. Na granicama ima mnogo dobrih ljudi koji tamo rade, a ima i izuzetaka“, rekao je on i dodao:

„Sva ova saga je počela kada sam u Gračacu rekao da ne smijemo zaboraviti naša ognjišta i da trebamo obnoviti naše crkve. Ovdje postavljam pitanje u koje vrijeme da dođem, nek se pojavi Hrvat ili Bošnjak kojem sam naudio. Za taj govor za koji je Hrvatska rekla da je govor mržnje ja sam platio kaznu. Sve dalje je tortura i maltretiranje.“

Kako kaže ovo je odnos prema cijelom narodu.

„Odnos prema Drašku nije ličan, nego je to odnos prema cijelom narodu. Pozivam, ne zbog sebe, nego zbog naših odnosa da se stane sa ovim. 14 puta sam zadržan. Čovjek sam koji voli sve i želi da proširi vidike na ovom brdovitom Balkanu.“

„Stanivuković je objasnio kako nakon dolaska na granicu kreće 15 minuta telefoniranja službenika, nakon čega 30 minuta sjedi u autu, pa 45 minuta pretres, a zatim slijedi pas koji kako kaže „nikad nije na to granici i onda ga dovoze i on malo njuška.“

"Smatram to necivilizacijskim činom. Plenkoviću, bezobrazniče jedan. Pitam ga, pitam Piličića, a i biskupa. Da li je ljepše da mi njih psima dočekujemo i da ih njuškaju? Ja ne želim to. Pristojnost mene i mojih saradnika ne smatra se činom slabosti. Ovo nije poruka meni, ovo je poruka Srbima."

Dodao je da na svoje dostojanstvo ne da te da će ponovo ići.

„Kažnjen sam jer sam rekao nakon 13 puta da ne dam svoj kofer. To je protiv mojh principa. Dostojanstvo ne dam. Pitam Plenkovića i Vladu Hrvatske da li je vaša namjera da nas provicirate toliko da i mi krenemo to raditi. Kada budem opet išao u posjetu opet ću preko Hrvatske, a ako me tad pretresu shvatiću to kao da sam nepoželjan i onda neću više ići dok se nešto ne promijeni.“

Gradonačelnik Banjaluke je otkrio kako je dobio poruku od šefa Delegacije Evropske unije u BiH Luiđi Soreka. Takođe dobio je poziv od ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića koji je mu je rekao da je već poslana protestna nota u ime BiH.

"Zbog ovog 'slučaja Stanivuković' svi gradonačelnici u cijeloj BiH će imati diplomatske pasoše i pozdravljam takvu vrstu odluke", kaže Stanivuković.

Takođe, Stanivuković se zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić te predsjedniku SNS-a Milošu Vučevića na pozivu i intereseovanju te svima iz Republike Srpske koji su se oglasili, kako kaže ne zbog njega nego zbog opšte solidarnosti.