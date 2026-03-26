Minić odgovorio Stanivukoviću: "Dok razgovaram sa žrtvama zločina u Sijekovcu, gradonačelnik proziva za duel"

Premijer RS Savo Minić odgovorio gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na prozivku vezanu za javni duel.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković jutros je poručio da ni nakon osam dana nije stigao odgovor na poziv upućen predsjedniku Vlade Republike Srpske za javni duel.

Nije dugo trebalo čekati na odgovor Minića koji je poručio da dok on razgovara sa žrtvama zločina u Sijekovcu, Stanivuković proziva za duel po mrežama.

"U momentu dok razgovaram sa žrtvama strašnog zločina u Sijekovcu, majkom koja je izgubila tri sina, saradnici me obavještavaju da gradonačelnik Banjaluke ponovo po mrežama proziva za duel. Da sam bježao od razgovora pred kamerama ne bih do sada 2-3 puta sa njim izlazio na konferenciju za novinare", rekao je Minić i dodao:

"Nevjerovatna je upornost Stanivukovića za svjetlima pozornice i dobiće ih kad za to dođe vrijeme. Na listi mojih prioriteta to je na dnu."